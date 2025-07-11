Погода в Украине 12 июля - Укргидрометцентр предупредил о сильной жаре

Люди на водном мотоцикле. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине в субботу, 12 июля, прогнозируют переменно-облачную погоду. В то же время температура воздуха максимально достигнет +38 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

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Прогноз погоды в Украине на 12 июля

Завтра на большинстве территории будет наблюдаться переменная облачность: на Левобережье, а днем и в западных областях атмосферные фронты обусловят кратковременный дождь с грозой.

На остальной территории Украины сформируется поле повышенного давления, в результате чего будет погода без осадков. Ветер слабый, переменных направлений.

Температура воздуха составит:

в западных, Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой и Черкасской областях ночью +12...+17 °С, днем +22...+27 °С;

в юго-восточной части ночью +21...+26 °С, днем до +35...+38 °С;

на остальной территории ночью +15...+20 °С, днем +28...+33 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила о мощных ливнях в некоторых областях завтра.

А вчера от непогоды пострадали Львов и Луцк — в городах затопило дороги, что осложнило движение транспорта.