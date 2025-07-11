Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео До +38 °С — прогноз Укргидрометцентра по областям на завтра

До +38 °С — прогноз Укргидрометцентра по областям на завтра

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 18:31
Погода в Украине 12 июля - Укргидрометцентр предупредил о сильной жаре
Люди на водном мотоцикле. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине в субботу, 12 июля, прогнозируют переменно-облачную погоду. В то же время температура воздуха максимально достигнет +38 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

Реклама
Читайте также:

Прогноз погоды в Украине на 12 июля

Завтра на большинстве территории будет наблюдаться переменная облачность: на Левобережье, а днем и в западных областях атмосферные фронты обусловят кратковременный дождь с грозой.

На остальной территории Украины сформируется поле повышенного давления, в результате чего будет погода без осадков. Ветер слабый, переменных направлений.

Температура воздуха составит:

  • в западных, Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой и Черкасской областях ночью +12...+17 °С, днем +22...+27 °С;
  • в юго-восточной части ночью +21...+26 °С, днем до +35...+38 °С;
  • на остальной территории ночью +15...+20 °С, днем +28...+33 °С.
null
Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила о мощных ливнях в некоторых областях завтра.

А вчера от непогоды пострадали Львов и Луцк — в городах затопило дороги, что осложнило движение транспорта.

Укргидрометцентр лето прогноз погоды погода в Украине аномальная жара
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации