Погода в Украине 12 июля - Укргидрометцентр предупредил о сильной жаре

До +38 °С — прогноз Укргидрометцентра по областям на завтра
В Украине в субботу, 12 июля, прогнозируют переменно-облачную погоду. В то же время температура воздуха максимально достигнет +38 °С.
Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.
Прогноз погоды в Украине на 12 июля
Завтра на большинстве территории будет наблюдаться переменная облачность: на Левобережье, а днем и в западных областях атмосферные фронты обусловят кратковременный дождь с грозой.
На остальной территории Украины сформируется поле повышенного давления, в результате чего будет погода без осадков. Ветер слабый, переменных направлений.
Температура воздуха составит:
- в западных, Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой и Черкасской областях ночью +12...+17 °С, днем +22...+27 °С;
- в юго-восточной части ночью +21...+26 °С, днем до +35...+38 °С;
- на остальной территории ночью +15...+20 °С, днем +28...+33 °С.
Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила о мощных ливнях в некоторых областях завтра.
А вчера от непогоды пострадали Львов и Луцк — в городах затопило дороги, что осложнило движение транспорта.
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