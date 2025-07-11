Погода в Україні 12 липня - очікується до +38 °C

Злива. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні у суботу, 12 липня, очікується спекотна погода. У деяких областях стовпчики термометрів покажуть до +38 °C.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Telegram.

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Прогноз погоди в Україні на 12 липня

За словами синоптика, найспекотнішими в Україні завтра будуть Луганщина, Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина, Запоріжжя, частина Херсонщини та степова частина Криму — до +33...+38 °C.

Температурна карта. Фото: Наталка Діденко

На заході ж у суботу температура повітря становитиме +21...+25 °C, а на півночі вдень до +24...+28 °C.

У центральних областях протягом дня температура повітря становитиме:

на Вінниччині +22...+24 °C;

на Черкащині та Полтавщині +25...+29 °C;

у Кропивницькому з районами +26...+30 °C;

на Дніпропетровщині +30...+35 °C.

У південній частині температура повітря прогріється до +30...+33 °C, на Запоріжжі та в степовій частині Криму — +33...+37 °C.

Крім того, завтра очікуються дощі в західних областях, а також опади накриють Сумщину, Черкащину, Полтавщину, Харківщину та Дніпропетровщину в другій половині дня. Водночас на решті території — без опадів.

Прогноз погоди у Києві на 12 липня

У Києві більшу частину доби очікується суха погода, а вже надвечір пройде дощ з грозою.

Скриншот допису Діденко

Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, через сильні дощі у Львові затопило дороги.

Також внаслідок негоди постраждав Луцьк — там "плавали" автівки та громадський транспорт.