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Некоторые области накроет мощный ливень — прогноз от Диденко

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 15:00
Погода в Украине 12 июля - ожидается до +38 °C
Ливень. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине в субботу, 12 июля, ожидается жаркая погода. В некоторых областях столбики термометров покажут до +38 °C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.

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Прогноз погоды в Украине на 12 июля

По словам синоптика, самыми жаркими в Украине завтра будут Луганская, Харьковская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская области, часть Херсонщины и степная часть Крыма — до +33...+38 °C.

Яка погода буде в Україні 12 липня - прогноз
Температурная карта. Фото: Наталка Диденко

На западе же в субботу температура воздуха составит +21...+25 °C, а на севере днем до +24...+28 °C.

В центральных областях в течение дня температура воздуха составит:

  • в Винницкой области +22...+24 °C;
  • в Черкасской и Полтавской областях +25...+29 °C;
  • в Кропивницком с районами +26...+30 °C;
  • в Днепропетровской области +30...+35 °C.

В южной части температура воздуха прогреется до +30...+33 °C, на Запорожье и в степной части Крыма — +33...+37 °C.

Кроме того, завтра ожидаются дожди в западных областях, а также осадки накроют Сумскую, Черкасскую, Полтавскую, Харьковскую и Днепропетровскую области во второй половине дня. В то же время на остальной территории — без осадков.

Прогноз погоды в Киеве на 12 июля

В Киеве большую часть суток ожидается сухая погода, а уже к вечеру пройдет дождь с грозой.

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Скриншот поста Диденко
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Скриншот поста Диденко

Напомним, из-за сильных дождей во Львове затопило дороги.

Также в результате непогоды пострадал Луцк — там "плавали" машины и общественный транспорт.

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Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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