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Главная Медцентр На Закарпатье 38 человек подхватили инфекцию возле водопада Шепот

На Закарпатье 38 человек подхватили инфекцию возле водопада Шепот

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Дата публикации 12 июля 2025 18:11
На Закарпатье 38 туристов подхватили кишечную инфекцию - причина
Люди в больнице. Иллюстративное фото: УНИАН

В Закарпатской области зафиксировали массовое заражение кишечной инфекцией. Туристы подхватили ее во время похода на водопад Шипот.

Об этом сообщила пресс-служба Закарпатского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава в Facebook.

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"Количество лиц, заболевших острой кишечной инфекцией и посещавших водопад Шипот, возросло до 38", — отметили в центре.

Известно, что 28 больных проживали в палатках и участвовали в неформальном молодежном мероприятии вблизи водопада и еще 10 — были на экскурсии возле Шипита.

Сейчас все больные получают медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения, у большинства из них средняя тяжесть течения заболевания.

"Больные употребляли воду из водопада Шипот для питья и приготовления пищи", — уточнили медики.

Как избежать кишечной инфекции на отдыхе

В центре предостерегли украинцы во время отдыха:

  • не употребляйте некипяченую воду из открытых источников;
  • храните продукты в надлежащих условиях, особенно в жаркую погоду;
  • придерживайтесь правил личной гигиены;
  • при появлении симптомов отравления — обращайтесь к врачу.
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Скриншот поста центра контроля

Ранее мы писали, как уберечься от теплового удара во время летней жары.

А врач-инфекционист назвала порядок действий в случае укуса клеща на природе.

здоровье болезнь Закарпатье водоснабжение кишечная инфекция
Андрей Плахонин - Редактор
Автор:
Андрей Плахонин
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