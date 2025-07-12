На Закарпатье 38 туристов подхватили кишечную инфекцию - причина

Люди в больнице. Иллюстративное фото: УНИАН

В Закарпатской области зафиксировали массовое заражение кишечной инфекцией. Туристы подхватили ее во время похода на водопад Шипот.

Об этом сообщила пресс-служба Закарпатского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава в Facebook.

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"Количество лиц, заболевших острой кишечной инфекцией и посещавших водопад Шипот, возросло до 38", — отметили в центре.

Известно, что 28 больных проживали в палатках и участвовали в неформальном молодежном мероприятии вблизи водопада и еще 10 — были на экскурсии возле Шипита.

Сейчас все больные получают медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения, у большинства из них средняя тяжесть течения заболевания.

"Больные употребляли воду из водопада Шипот для питья и приготовления пищи", — уточнили медики.

Как избежать кишечной инфекции на отдыхе

В центре предостерегли украинцы во время отдыха:

не употребляйте некипяченую воду из открытых источников;

храните продукты в надлежащих условиях, особенно в жаркую погоду;

придерживайтесь правил личной гигиены;

при появлении симптомов отравления — обращайтесь к врачу.

Скриншот поста центра контроля

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