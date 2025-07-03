На Черкащині зафіксували сказ у домашнього кота — у кількох селах оголосили карантин

Злий кіт. Фото: Pexels

У селі Родниківка на Уманщині з 30 червня 2025 року введено карантинні обмеження через лабораторно підтверджений випадок сказу у домашнього кота. Ще 26 червня власник помітив у кота агресивну поведінку — тварина вкусила господаря і згодом загинула. Результати аналізу патологічного матеріалу, проведеного Черкаською регіональною лабораторією, підтвердили хворобу "сказ".

Про це повідомила начальниця Уманського міськрайонного управління ГУ Держпродспоживслужби в Черкаській області Лариса Качанова журналістам "Суспільне".

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Окрім Родниківки, до загрозливих зон віднесено ще чотири населені пункти: Краснопілка, Берестівець, Софіївська Слобідка, а також місто Умань.

"За рішенням комісії Паланської сільської ради затверджено план заходів для ліквідації сказу. Зокрема з 7 липня 2025 року у селі Родниківка розпочнуть профілактичне щеплення домашніх тварин проти сказу. Графік щеплень в інших загрозливих зонах буде повідомлено пізніше", — зазначила Лариса Качанова.

Власники домашніх тварин можуть провакцинувати їх безкоштовно

Також власники котів і собак можуть вакцинувати своїх улюбленців за адресою: вул. Туристів, 21-Б у місті Умань. Вакцинація є безкоштовною.

Як наголосив начальник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Юрій Квас, сказ — це смертельно небезпечне вірусне захворювання, що вражає центральну нервову систему. Якщо інфікована тварина вкусить людину, а та не отримає антирабічну вакцину, наслідки можуть бути летальними.

"Для домашніх тварин притаманна буйна форма цієї хвороби. Вони нападають на людей, можуть їсти неїстівні предмети, у них розвивається слинотеча, вони не можуть їсти і пити. Щодо диких тварин — вони у разі інфікування можуть підходити близько до людей, що їм не властиво, і нападати", — сказав Юрій Квас.

За словами Кваса, в Черкаській області щороку проводяться виїзні кампанії з вакцинації. Проте багато людей нехтують цими можливостями. Торік у регіоні щепили 98 тисяч собак, понад 84 тисячі котів і понад 3 тисячі сільськогосподарських тварин.

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