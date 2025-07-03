Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Медцентр Уманський район бореться зі сказом — там вводять щеплення

Уманський район бореться зі сказом — там вводять щеплення

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 08:23
На Черкащині зафіксували сказ у домашнього кота — у кількох селах оголосили карантин
Злий кіт. Фото: Pexels

У селі Родниківка на Уманщині з 30 червня 2025 року введено карантинні обмеження через лабораторно підтверджений випадок сказу у домашнього кота. Ще 26 червня власник помітив у кота агресивну поведінку — тварина вкусила господаря і згодом загинула. Результати аналізу патологічного матеріалу, проведеного Черкаською регіональною лабораторією, підтвердили хворобу "сказ".

Про це повідомила начальниця Уманського міськрайонного управління ГУ Держпродспоживслужби в Черкаській області Лариса Качанова журналістам "Суспільне".

Реклама
Читайте також:

В Черкаській області частково запровадили карантин через сказ

Окрім Родниківки, до загрозливих зон віднесено ще чотири населені пункти: Краснопілка, Берестівець, Софіївська Слобідка, а також місто Умань. 

"За рішенням комісії Паланської сільської ради затверджено план заходів для ліквідації сказу. Зокрема з 7 липня 2025 року у селі Родниківка розпочнуть профілактичне щеплення домашніх тварин проти сказу. Графік щеплень в інших загрозливих зонах буде повідомлено пізніше", — зазначила Лариса Качанова.

Власники домашніх тварин можуть провакцинувати їх безкоштовно

Також власники котів і собак можуть вакцинувати своїх улюбленців за адресою: вул. Туристів, 21-Б у місті Умань. Вакцинація є безкоштовною.

Як наголосив начальник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Юрій Квас, сказ — це смертельно небезпечне вірусне захворювання, що вражає центральну нервову систему. Якщо інфікована тварина вкусить людину, а та не отримає антирабічну вакцину, наслідки можуть бути летальними.

"Для домашніх тварин притаманна буйна форма цієї хвороби. Вони нападають на людей, можуть їсти неїстівні предмети, у них розвивається слинотеча, вони не можуть їсти і пити. Щодо диких тварин — вони у разі інфікування можуть підходити близько до людей, що їм не властиво, і нападати", — сказав Юрій Квас. 

За словами Кваса, в Черкаській області щороку проводяться виїзні кампанії з вакцинації. Проте багато людей нехтують цими можливостями. Торік у регіоні щепили 98 тисяч собак, понад 84 тисячі котів і понад 3 тисячі сільськогосподарських тварин.

Нагадаємо, нещодавно ВООЗ оприлюднила новий звіт про походження COVID-19.

Тим часом вчені виявили, що молодь дедалі частіше почав вражати рідкісний тип онкології.  

тварини хвороба Черкаська область домашні тварини сказ
Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації