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ВООЗ оприлюднила новий висновок про COVID-19 — звідки походить

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 17:05
Звідки походить коронавірус — новий висновок ВООЗ
Жінка у масці з позитивним тестом на коронавірус. Фото: pixabay
Ключові моменти Звідки походить COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я опублікувала новий висновок про походження COVID-19. Однак в документі досі немає даних Китаю — країни, в якій розпочалося поширення смертельного вірусу. 

Про це йдеться на сайті ВООЗ

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Звідки походить COVID-19

Як відомо, новий звіт готувала науково-консультативна група ВООЗ з походження нових патогенів (SAGO). Там стверджують, що у них є прогрес щодо походження вірусу, але багато потрібної інформації для точної оцінки не надано. 

У ВООЗ заявили, що на цьому етапі не можна відкидати усі припущення, зокрема, передачі від тварин до людини і витік з лабораторії.

"Ми продовжуємо закликати Китай та інші країни, які мають інформацію про походження COVID-19, поділитися нею відкрито в інтересах запобігання майбутнім пандеміям", — заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреєсус.

У доповіді також проаналізували докази основних припущень походження коронавірусу та дійшли висновку, що усі наявні докази свідчать про те, що "вірус передався від тварини до людини — або безпосередньо від кажанів, або через проміжного носія". 

Водночас даних про Китай у цьому звіті немає, хоча ВООЗ просила країну надати їй сотні генетичних послідовностей, які були зібрані на початку пандемії у хворих. Однак станом на зараз Пекін цією інформацією так і не поділився. 

Нагадаємо, у квітні Білий дім оновив сайт Covid та назвав причину пандемії. Там впевнені, що до цього причетний Китай.

Водночас Китай вважає, що COVID-19 може походити із США ще задовго до перших зафіксованих випадків захворювання на початку пандемії.

коронавірус Китай ВООЗ здоров'я хвороба COVID
Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
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