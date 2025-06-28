Звідки походить коронавірус — новий висновок ВООЗ

Жінка у масці з позитивним тестом на коронавірус. Фото: pixabay

Всесвітня організація охорони здоров'я опублікувала новий висновок про походження COVID-19. Однак в документі досі немає даних Китаю — країни, в якій розпочалося поширення смертельного вірусу.

Про це йдеться на сайті ВООЗ.

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Як відомо, новий звіт готувала науково-консультативна група ВООЗ з походження нових патогенів (SAGO). Там стверджують, що у них є прогрес щодо походження вірусу, але багато потрібної інформації для точної оцінки не надано.

У ВООЗ заявили, що на цьому етапі не можна відкидати усі припущення, зокрема, передачі від тварин до людини і витік з лабораторії.

"Ми продовжуємо закликати Китай та інші країни, які мають інформацію про походження COVID-19, поділитися нею відкрито в інтересах запобігання майбутнім пандеміям", — заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреєсус.

У доповіді також проаналізували докази основних припущень походження коронавірусу та дійшли висновку, що усі наявні докази свідчать про те, що "вірус передався від тварини до людини — або безпосередньо від кажанів, або через проміжного носія".

Водночас даних про Китай у цьому звіті немає, хоча ВООЗ просила країну надати їй сотні генетичних послідовностей, які були зібрані на початку пандемії у хворих. Однак станом на зараз Пекін цією інформацією так і не поділився.

Нагадаємо, у квітні Білий дім оновив сайт Covid та назвав причину пандемії. Там впевнені, що до цього причетний Китай.

Водночас Китай вважає, що COVID-19 може походити із США ще задовго до перших зафіксованих випадків захворювання на початку пандемії.