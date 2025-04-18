Білий дім оновив сайт COVID.gov — як почалася пандемія

Білий дім оновив сайт Covid та назвав причину пандемії
Білий дім Сполучених Штатів Америки оновив сайт про коронавірус. Там вказали джерело пандемії Covid-19.
Про це стало відомо в Telegram-каналі Donald Trump українською у пʼятницю, 18 квітня.
Причина пандемії коронавірусу
На сайті COVID.gov вказали, що джерелом пандемії є витік з китайської лабораторії.
Крім того, також підкреслюється, що якби були докази природного походження вірусу, їх уже б оприлюднили — однак цього досі не сталося.
У попередніх офіційних заявах Білого дому та на сайті зазначалося, що вірус, ймовірно, має природне походження — зокрема, міг передатися від кажанів.
Нагадаємо, у ВООЗ узгодили ключові висновки, які варто врахувати за підсумками пандемії COVID-19. Там також окреслили підходи до ефективнішої підготовки світу до можливих майбутніх пандемій.
Раніше стало відомо, що вакцинація проти COVID-19 потенційно може супроводжуватися ризиком розвитку деяких серйозних ускладнень.
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