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Білий дім оновив сайт Covid та назвав причину пандемії

18 квітня 2025 19:27
Андрій Плахонін - Редактор
Білий дім оновив сайт COVID.gov — як почалася пандемія
Лідер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
Андрій Плахонін - Редактор

Білий дім Сполучених Штатів Америки оновив сайт про коронавірус. Там вказали джерело пандемії Covid-19.

Про це стало відомо в Telegram-каналі Donald Trump українською у пʼятницю, 18 квітня.

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На сайті COVID.gov вказали, що джерелом пандемії є витік з китайської лабораторії.

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Сайт COVID.gov. Фото: скриншот

Крім того, також підкреслюється, що якби були докази природного походження вірусу, їх уже б оприлюднили — однак цього досі не сталося.

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Сайт COVID.gov. Фото: скриншот

У попередніх офіційних заявах Білого дому та на сайті зазначалося, що вірус, ймовірно, має природне походження — зокрема, міг передатися від кажанів.

Нагадаємо, у ВООЗ узгодили ключові висновки, які варто врахувати за підсумками пандемії COVID-19. Там також окреслили підходи до ефективнішої підготовки світу до можливих майбутніх пандемій.

Раніше стало відомо, що вакцинація проти COVID-19 потенційно може супроводжуватися ризиком розвитку деяких серйозних ускладнень.

коронавірус США пандемія Білий дім COVID
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