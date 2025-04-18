Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Медцентр arrow Белый дом обновил сайт Covid и назвал причину пандемии arrow

Белый дом обновил сайт Covid и назвал причину пандемии

18 апреля 2025 19:27
Андрей Плахонин - Редактор
Белый дом обновил сайт COVID.gov — как началась пандемия
Лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
Андрей Плахонин - Редактор

Белый дом Соединенных Штатов Америки обновил сайт о коронавирусе. Там указали источник пандемии Covid-19.

Об этом стало известно из Telegram-канала Donald Trump українською в пятницу, 18 апреля.

Реклама
Читайте также:

Причина пандемии коронавируса

На сайте COVID.gov указали, что источником пандемии является утечка из китайской лаборатории.

null
Сайт COVID.gov. Фото: скриншот

Кроме того, также подчеркивается, что если бы были доказательства природного происхождения вируса, их уже бы обнародовали — однако этого до сих пор не произошло.

null
Сайт COVID.gov. Фото: скриншот

В предыдущих официальных заявлениях Белого дома и на сайте отмечалось, что вирус, вероятно, имеет естественное происхождение — в частности, мог передаться от летучих мышей.

Напомним, в ВОЗ согласовали ключевые выводы, которые следует учитывать по итогам пандемии COVID-19. Там также обозначили подходы к более эффективной подготовке мира к возможным будущим пандемиям.

Ранее стало известно, что вакцинация против COVID-19 потенциально может сопровождаться риском развития некоторых серьезных осложнений.

коронавирус США пандемия Белый дом COVID
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:51 Графики отключений света — будут ли завтра в Одессе

20:36 Трамп назвал условие, при каком США выйдут из переговоров по миру

20:36 В Херсоне прогремели громкие взрывы

20:14 Количество раненых в Харькове возросло — госпитализирован мальчик

20:08 Глава семейства Кардашьян увлекла стильным интерьером гостиной.

Зеленский отреагировал на слова Уиткоффа о "пяти территориях" - 80x80

Зеленский отреагировал на слова Уиткоффа о "пяти территориях"

20:00 Три сценария для Украины, если война не остановится

20:00 Подал документы на отсрочку — мобилизуют ли в чужом ТЦК

19:53 Как изменится мемориал на 10 апреля в Одессе — новый дизайн

19:37 Готовьтесь к дождям — погода на Пасху удивит

19:27 Белый дом обновил сайт Covid и назвал причину пандемии

20:51 Графики отключений света — будут ли завтра в Одессе

20:36 Трамп назвал условие, при каком США выйдут из переговоров по миру

20:36 В Херсоне прогремели громкие взрывы

20:14 Количество раненых в Харькове возросло — госпитализирован мальчик

20:08 Глава семейства Кардашьян увлекла стильным интерьером гостиной.

Зеленский отреагировал на слова Уиткоффа о "пяти территориях" - 80x80

Зеленский отреагировал на слова Уиткоффа о "пяти территориях"

20:00 Три сценария для Украины, если война не остановится

20:00 Подал документы на отсрочку — мобилизуют ли в чужом ТЦК

19:53 Как изменится мемориал на 10 апреля в Одессе — новый дизайн

19:37 Готовьтесь к дождям — погода на Пасху удивит

19:27 Белый дом обновил сайт Covid и назвал причину пандемии

06:33 Курортный сезон в Одессе под угрозой — в каком состоянии море

17 апреля

06:33 Актуальные цены к Пасхе на "Новом базаре" в Одессе

15 апреля

14:18 Прифронтовые регионы получат новую помощь, — детали

14 апреля

22:33 Морское перемирие — плюсы для Украины и к чему стремится Россия

15:57 Потопление крейсера "Москва" — как Украина изменила ход войны

13 апреля

06:38 Украинцы на Бали — как открыть бизнес на острове

12 апреля

06:39 Метро на Виноградарь — где делись миллиарды и когда ждать станции

11 апреля

20:11 Римских легионеров заметили в центре Одессы — что готовится

10 апреля

20:11 Скачок цен перед Пасхой в Одессе — что подорожало

9 апреля

22:33 Мировые рынки нестабильны — чего ждать от инициатив Трампа

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Легальный выезд за границу — что грозит тем, кто не вернулся

15 апреля 2025

Мобилизация 50-60-летних в апреле 2025 — какие нюансы нужно знать

8 апреля 2025

Цены на яйца изменили траекторию — что происходит в АТБ

10 апреля 2025

Военный предложил разделить мобилизованных на категории

9 апреля 2025

Пенсионерам придется вернуть деньги государству — кого касается

12 апреля 2025

До 10 000 грн на день рождения — кто получит выплату в 2025

5 апреля 2025

Какой мессенджер самый безопасный — Буданов ответил

10 апреля 2025

Какой документ подтверждает право собственности на дом в 2025

17 апреля 2025

На чем зарабатывают украинцы в Польше — самый популярный бизнес

9 апреля 2025

Правила подземки — кого не пропустят в метро в апреле 2025 года