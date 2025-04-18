Белый дом обновил сайт COVID.gov — как началась пандемия

Белый дом обновил сайт Covid и назвал причину пандемии
Белый дом Соединенных Штатов Америки обновил сайт о коронавирусе. Там указали источник пандемии Covid-19.
Об этом стало известно из Telegram-канала Donald Trump українською в пятницу, 18 апреля.
Причина пандемии коронавируса
На сайте COVID.gov указали, что источником пандемии является утечка из китайской лаборатории.
Кроме того, также подчеркивается, что если бы были доказательства природного происхождения вируса, их уже бы обнародовали — однако этого до сих пор не произошло.
В предыдущих официальных заявлениях Белого дома и на сайте отмечалось, что вирус, вероятно, имеет естественное происхождение — в частности, мог передаться от летучих мышей.
Напомним, в ВОЗ согласовали ключевые выводы, которые следует учитывать по итогам пандемии COVID-19. Там также обозначили подходы к более эффективной подготовке мира к возможным будущим пандемиям.
Ранее стало известно, что вакцинация против COVID-19 потенциально может сопровождаться риском развития некоторых серьезных осложнений.
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