Белый дом обновил сайт COVID.gov — как началась пандемия

Лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Белый дом Соединенных Штатов Америки обновил сайт о коронавирусе. Там указали источник пандемии Covid-19.

Об этом стало известно из Telegram-канала Donald Trump українською в пятницу, 18 апреля.

Реклама

Читайте также:

Причина пандемии коронавируса

На сайте COVID.gov указали, что источником пандемии является утечка из китайской лаборатории.

Сайт COVID.gov. Фото: скриншот

Кроме того, также подчеркивается, что если бы были доказательства природного происхождения вируса, их уже бы обнародовали — однако этого до сих пор не произошло.

Сайт COVID.gov. Фото: скриншот

В предыдущих официальных заявлениях Белого дома и на сайте отмечалось, что вирус, вероятно, имеет естественное происхождение — в частности, мог передаться от летучих мышей.

Напомним, в ВОЗ согласовали ключевые выводы, которые следует учитывать по итогам пандемии COVID-19. Там также обозначили подходы к более эффективной подготовке мира к возможным будущим пандемиям.

Ранее стало известно, что вакцинация против COVID-19 потенциально может сопровождаться риском развития некоторых серьезных осложнений.