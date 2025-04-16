ВООЗ ухвалила історичне рішення у боротьбі з пандеміями

Медична лабораторія. Фото: Reuters

Представники Всесвітньої організації охорони здоров’я досягли важливої домовленості щодо того, які висновки слід зробити після пандемії COVID-19 та як краще підготувати світ до можливих майбутніх пандемій.

Про це повідомляє Reuters.

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За інформацією видання, досягненню угоди перешкоджали, зокрема, суперечки щодо справедливого розподілу ліків і вакцин між заможнішими та менш забезпеченими країнами.

Юридичний документ багато хто розцінює як важливу перемогу для Всесвітньої організації охорони здоров’я. У своїй заяві ВООЗ підкреслила, що після понад трьох років активних переговорів країни-учасниці здійснили вагомий крок уперед у зміцненні глобальної безпеки перед можливими майбутніми пандеміями.

Відомо, що Сполучені Штати, які є найбільшим донором ВООЗ, не приєднаються до пакту. Представники США припинили участь у переговорах після того, як президент Дональд Трамп, щойно обійнявши посаду, розпочав процедуру виходу країни з організації.

"Це історичний момент і демонстрація того, що зі США чи без них країни віддані співпраці та силі багатосторонності", — зазначила засновниця глобального аналітичного центру Spark Street Advisors Ніна Швальбе.

Другий випадок за історію ВООЗ

Зазначимо, що за 75-річну історію ВООЗ це лише другий випадок, коли державам-членам вдалося укласти обов’язкову до виконання угоду. Першою такою стала рамкова конвенція щодо боротьби з тютюном, ухвалена у 2003 році.

Нова угода ще потребує затвердження на Всесвітній асамблеї охорони здоров’я, яка відбудеться у травні, а також ратифікації кожною країною окремо. Її мета — подолати суттєву нерівність у доступі до медичних технологій і засобів охорони здоров’я між державами.

Зокрема, дев’ята стаття документа зобов’язує держави впроваджувати національні стратегії, що регулюють доступ до результатів наукових досліджень і розробок, а також забезпечують всесвітню доступність лікарських засобів, вакцин і методів лікування під час пандемії.

Це вперше подібні зобов’язання закріплені на рівні міжнародної угоди в сфері охорони здоров’я.

"Ця угода, по суті, дає членам ВООЗ більше можливостей щодо їх готовності, реагування та запобігання майбутнім пандеміям", — прокоментував радник Глобального центру охорони здоров’я Женевського інституту Рікардо Матуте.

Також угода дозволяє ВООЗ моніторити глобальні ланцюги постачання медичних товарі— зокрема масок і вакцин — та стимулює розвиток місцевого виробництва таких засобів, аби уникнути дефіциту у критичні моменти.

Нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров'я змінила вікову класифікацію — молодість триває до 45 років.

Крім того, у ВООЗ розповіли, як три роки повномасштабної війни та 11 років вторгнення Росії на сході Україні вплинули на здоров'я населення.