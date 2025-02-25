У ВООЗ назвали відсоток українців, які мають психічні розлади

Людина у психотерапевта. Ілюстративне фото : depositphotos

Три роки повномасштабної війни та 11 років вторгнення Росії на сході Україні вплинули на здоров'я населення. Найпоширенішими проблемами в українців є психічні розлади.

Про це повідомила пресслужба ВООЗ.

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Психічне здоров'я українців

За останньою оцінкою потреб у сфері охорони здоров’я, яку провела ВООЗ у жовтні 2024 року, 68% українців відчули погіршення свого здоров’я у порівнянні з довоєнним періодом.

Найпоширенішими проблемами є: психічні розлади — 46%, психічні захворювання — 41% та неврологічні захворювання — 39%. В організації вважають, що довгострокова реабілітація для поранених внаслідок війни людей є "критично зниженими" як для фізичного, так і для психологічного відновлення.

Водночас ВООЗ продовжує працювати над забезпеченням всіх українців доступу до якісної медичної допомоги. В першу чергу йдеться про зміцнення первинної медико-санітарної допомоги, боротьбу з неінфекційними захворюваннями та розширений доступ до послуг у сфері психічного здоров’я та реабілітації.

У 2024 році акцент був на наданні екстреної допомоги на розбудову потенціалу, а особлива увага приділялася психічному здоров’ю, реабілітації, інфекційному контролі та боротьбі з антимікробною резистентністю.

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