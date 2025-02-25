В ВОЗ назвали процент украинцев, которые имеют психические расстройства

Сколько украинцев имеют психические проблемы из-за войны — ВОЗ
Три года полномасштабной войны и 11 лет вторжения России на востоке Украины повлияли на здоровье населения. Самыми распространенными проблемами у украинцев являются психические расстройства.
Об этом сообщила пресс-служба ВОЗ.
Психическое здоровье украинцев
По последней оценке потребностей в сфере здравоохранения, которую провела ВОЗ в октябре 2024 года, 68% украинцев почувствовали ухудшение своего здоровья по сравнению с довоенным периодом.
Самыми распространенными проблемами являются: психические расстройства — 46%, психические заболевания — 41% и неврологические заболевания — 39%. В организации считают, что долгосрочная реабилитация для раненых в результате войны людей является "критически сниженной" как для физического, так и для психологического восстановления.
В то же время ВОЗ продолжает работать над обеспечением всех украинцев доступа к качественной медицинской помощи. В первую очередь речь идет об укреплении первичной медико-санитарной помощи, борьбе с неинфекционными заболеваниями и расширенном доступе к услугам в сфере психического здоровья и реабилитации.
В 2024 году акцент был на оказании экстренной помощи на развитие потенциала, а особое внимание уделялось психическому здоровью, реабилитации, инфекционному контролю и борьбе с антимикробной резистентностью.
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