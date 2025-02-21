ГРВІ в Україні — у 16 областях підвищений епідпоріг

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Фото: МОЗ

Епідеміологічний поріг в Україні наразі перевищений у 16 областях. Через зростання захворюваності на гострі респіраторні інфекції (ГРВІ) там частково впроваджують протиепідемічні заходи.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону.

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Підвищений епідпоріг в Україні

Ляшко розповів, що станом на сьогодні у 16 областях є перевищений епідпоріг. За його словами, це означає, що інтенсивність захворюваності на ГРВІ вже вища, ніж це було за середньостатистичними показниками останніх років.

"Найбільше перевищений епідпоріг у Хмельницькій області. Ці 16 областей, вони все одно більше концентруються на захід нашої країни, і Черкаська область у центрі — також перевищений епідпоріг. Продовжуємо моніторинг ситуації", — сказав міністр.

Водночас він запевнив, що в цілому зараз ситуація на території всієї країни контрольована, а система охорона здоров'я готова і спроможна надавати допомогу.

"Щодо наявності вільних ліжок в інфекційних, терапевтичних стаціонарах, у відділеннях інтенсивної терапії можу сказати, що система охорони здоров’я наразі повністю готова і спроможна надавати медичну допомогу всім, хто її потребує", — підкреслив Ляшко.

Зазначимо, раніше в МОЗ повідомляли, що через зростання захворюваності на ГРВІ частково впроваджують протиепідемічні заходи.

Нагадаємо, нещодавно експерт пояснив, хто в Україні найбільше хворіє на грип та ГРВІ.

Водночас 12 лютого у МОЗ повідомили, що в Україні можуть запровадити карантин в деяких областях. Причина — спалах захворюваності на ГРВІ.