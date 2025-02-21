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Ляшко сказав, в скількох регіонах перевищений епідпоріг

21 лютого 2025 10:01
Карина Приходько - Редактор
ГРВІ в Україні — у 16 областях підвищений епідпоріг
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Фото: МОЗ
Карина Приходько - Редактор

Епідеміологічний поріг в Україні наразі перевищений у 16 областях. Через зростання захворюваності на гострі респіраторні інфекції (ГРВІ) там частково впроваджують протиепідемічні заходи.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону

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Ляшко розповів, що станом на сьогодні у 16 областях є перевищений епідпоріг. За його словами, це означає, що інтенсивність захворюваності на ГРВІ вже вища, ніж це було за середньостатистичними показниками останніх років.

"Найбільше перевищений епідпоріг у Хмельницькій області. Ці 16 областей, вони все одно більше концентруються на захід нашої країни, і Черкаська область у центрі — також перевищений епідпоріг. Продовжуємо моніторинг ситуації", — сказав міністр. 

Водночас він запевнив, що в цілому зараз ситуація на території всієї країни контрольована, а система охорона здоров'я готова і спроможна надавати допомогу. 

"Щодо наявності вільних ліжок в інфекційних, терапевтичних стаціонарах, у відділеннях інтенсивної терапії можу сказати, що система охорони здоров’я наразі повністю готова і спроможна надавати медичну допомогу всім, хто її потребує", — підкреслив Ляшко. 

Зазначимо, раніше в МОЗ повідомляли, що через зростання захворюваності на ГРВІ частково впроваджують протиепідемічні заходи. 

Нагадаємо, нещодавно експерт пояснив, хто в Україні найбільше хворіє на грип та ГРВІ

Водночас 12 лютого у МОЗ повідомили, що в Україні можуть запровадити карантин в деяких областях. Причина — спалах захворюваності на ГРВІ. 

Віктор Ляшко МОЗ Україна ГРВІ епідемія

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