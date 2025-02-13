Олександр Заїка пояснив, хто в Україні найбільше хворіє на грип та ГРВІ

Дослідження в лабораторії. Ілюстративне фото: Pixabay

Керівник національної програми імунізації Міністерства охорони здоров'я України Олександр Заїка зазначив, що найбільше на гостру респіраторну вірусну інфекцію та грип хворіють діти. При цьому госпіталізацій серед них лише 3%.

Про це Заїка повідомив в ефірі національного телемарафону у четвер, 13 лютого.

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Найбільше хворіють діти

Експерт зазначив, що понад 100 тисяч зі 170 тисяч випадків захворювань за останній тиждень — це діти. При цьому завдяки низькому рівню госпіталізацій навантаження на медичну систему країни лишаться мінімальним.

"Тобто навантаження є на медичну систему, але воно прогнозоване та контрольоване. Умовно з понад 4000 госпіталізованих пацієнтів близько 3000 дітей. Звісно, вони всі отримують відповідну медичну допомогу", — пояснив Заїка.

Він додав, що загалом ситуація контрольована — ліжкомісця та відповідне медичне забезпечення в наявності.

Окрім того, медична система готова реагувати на виклики на усій території України, у тому числі в тих регіонах, які наближені до бойових дій.

Раніше ми писали, що в Україні фіксують спалах захворюваності на гостру респіраторну вірусну інфекцію. У п'яти областях підвищений епідеміологічний поріг, там можуть впровадити локальний карантин.

Нагадаємо, що частинки вірусу грипу можуть ставати сферами чи більшими нитками. Таким чином вірус пристосовується до довкілля.