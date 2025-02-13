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Експерт пояснив, хто в Україні найбільше хворіє на грип та ГРВІ

13 лютого 2025 16:57
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Олександр Заїка пояснив, хто в Україні найбільше хворіє на грип та ГРВІ
Дослідження в лабораторії. Ілюстративне фото: Pixabay
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Керівник національної програми імунізації Міністерства охорони здоров'я України Олександр Заїка зазначив, що найбільше на гостру респіраторну вірусну інфекцію та грип хворіють діти. При цьому госпіталізацій серед них лише 3%.

Про це Заїка повідомив в ефірі національного телемарафону у четвер, 13 лютого.

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Найбільше хворіють діти

Експерт зазначив, що понад 100 тисяч зі 170 тисяч випадків захворювань за останній тиждень — це діти. При цьому завдяки низькому рівню госпіталізацій навантаження на медичну систему країни лишаться мінімальним.

"Тобто навантаження є на медичну систему, але воно прогнозоване та контрольоване. Умовно з понад 4000 госпіталізованих пацієнтів близько 3000 дітей. Звісно, вони всі отримують відповідну медичну допомогу", — пояснив Заїка.

Він додав, що загалом ситуація контрольована — ліжкомісця та відповідне медичне забезпечення в наявності.

Окрім того, медична система готова реагувати на виклики на усій території України, у тому числі в тих регіонах, які наближені до бойових дій.

Раніше ми писали, що в Україні фіксують спалах захворюваності на гостру респіраторну вірусну інфекцію. У п'яти областях підвищений епідеміологічний поріг, там можуть впровадити локальний карантин.

Нагадаємо, що частинки вірусу грипу можуть ставати сферами чи більшими нитками. Таким чином вірус пристосовується до довкілля.

діти здоров'я ГРВІ медицина грип

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