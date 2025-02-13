Александр Заика объяснил, кто в Украине больше всего болеет гриппом и ОРВИ

Исследования в лаборатории. Иллюстративное фото: Pixabay

Руководитель национальной программы иммунизации Министерства здравоохранения Украины Александр Заика отметил, что больше всего острой респираторной вирусной инфекцией и гриппом болеют дети. При этом госпитализаций среди них только 3%.

Об этом Заика сообщил в эфире национального телемарафона в четверг, 13 февраля.

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Больше всего болеют дети

Эксперт отметил, что более 100 тысяч из 170 тысяч случаев заболеваний за последнюю неделю — это дети. При этом благодаря низкому уровню госпитализаций нагрузка на медицинскую систему страны останется минимальной.

"То есть нагрузка есть на медицинскую систему, но она прогнозируемая и контролируемая. Условно из более 4000 госпитализированных пациентов около 3000 детей. Конечно, они все получают соответствующую медицинскую помощь", — пояснил Заика.

Он добавил, что в целом ситуация контролируемая — койкоместа и соответствующее медицинское обеспечение в наличии.

Кроме того, медицинская система готова реагировать на вызовы на всей территории Украины, в том числе в тех регионах, которые приближены к боевым действиям.

Ранее мы писали, что в Украине фиксируют вспышку заболеваемости острой респираторной вирусной инфекцией. В пяти областях повышен эпидемиологический порог, там могут ввести локальный карантин.

Напомним, что частицы вируса гриппа могут становиться сферами или большими нитями. Таким образом вирус приспосабливается к окружающей среде.