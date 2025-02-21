ОРВИ в Украине — в 16 областях повышенный эпидпорог

Министр здравоохранения Виктор Ляшко. Фото: Минздрав

Эпидемиологический порог в Украине сейчас превышен в 16 областях. Из-за роста заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) там частично внедряют противоэпидемические мероприятия.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона.

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Повышенный эпидпорог в Украине

Ляшко рассказал, что на сегодня в 16 областях есть превышенный эпидпорог. По его словам, это означает, что интенсивность заболеваемости ОРВИ уже выше, чем это было по среднестатистическим показателям последних лет.

"Больше всего превышен эпидпорог в Хмельницкой области. Эти 16 областей, они все равно больше концентрируются на запад нашей страны, и Черкасская область в центре — также превышен эпидпорог. Продолжаем мониторинг ситуации", — сказал министр.

В то же время он заверил, что в целом сейчас ситуация на территории всей страны контролируемая, а система здравоохранения готова и способна оказывать помощь.

"О наличии свободных коек в инфекционных, терапевтических стационарах, в отделениях интенсивной терапии могу сказать, что система здравоохранения сейчас полностью готова и способна оказывать медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается", — подчеркнул Ляшко.

Отметим, ранее в Минздраве сообщали, что из-за роста заболеваемости ОРВИ частично внедряют противоэпидемические мероприятия.

Напомним, недавно эксперт объяснил, кто в Украине больше всего болеет гриппом и ОРВИ.

В то же время 12 февраля в Минздраве сообщили, что в Украине могут ввести карантин в некоторых областях. Причина — вспышка заболеваемости ОРВИ.