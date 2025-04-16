ВОЗ приняла историческое решение в борьбе с пандемиями

Медицинская лаборатория. Фото: Reuters

Представители Всемирной организации здравоохранения достигли важной договоренности относительно того, какие выводы следует сделать после пандемии COVID-19 и как лучше подготовить мир к возможным будущим пандемиям.

Об этом сообщает Reuters.

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По информации издания, достижению соглашения препятствовали, в частности, споры относительно справедливого распределения лекарств и вакцин между более богатыми и менее обеспеченными странами.

Юридический документ многие расценивают как важную победу для Всемирной организации здравоохранения. В своем заявлении ВОЗ подчеркнула, что после более трех лет активных переговоров страны-участницы сделали весомый шаг вперед в укреплении глобальной безопасности перед возможными будущими пандемиями.

Известно, что Соединенные Штаты, которые являются крупнейшим донором ВОЗ, не присоединятся к пакту. Представители США прекратили участие в переговорах после того, как президент Дональд Трамп, только вступив в должность, начал процедуру выхода страны из организации.

"Это исторический момент и демонстрация того, что с США или без них страны преданы сотрудничеству и силе многосторонности", — отметила основательница глобального аналитического центра Spark Street Advisors Нина Швальбе.

Второй случай за историю ВОЗ

Отметим, что за 75-летнюю историю ВОЗ это лишь второй случай, когда государствам-членам удалось заключить обязательное к исполнению соглашение. Первой такой стала рамочная конвенция по борьбе с табаком, принятая в 2003 году.

Новое соглашение еще требует утверждения на Всемирной ассамблее здравоохранения, которая состоится в мае, а также ратификации каждой страной отдельно. Его цель — преодолеть существенное неравенство в доступе к медицинским технологиям и средствам здравоохранения между государствами.

В частности, девятая статья документа обязывает государства внедрять национальные стратегии, регулирующие доступ к результатам научных исследований и разработок, а также обеспечивающие всемирную доступность лекарственных средств, вакцин и методов лечения во время пандемии.

Это впервые подобные обязательства закреплены на уровне международного соглашения в сфере здравоохранения.

"Это соглашение, по сути, дает членам ВОЗ больше возможностей по их готовности, реагированию и предотвращению будущих пандемий", — прокомментировал советник Глобального центра здравоохранения Женевского института Рикардо Матуте.

Также соглашение позволяет ВОЗ мониторить глобальные цепи поставок медицинских товаров — в частности масок и вакцин - и стимулирует развитие местного производства таких средств, чтобы избежать дефицита в критические моменты.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения изменила возрастную классификацию — молодость длится до 45 лет.

Кроме того, в ВОЗ рассказали, как три года полномасштабной войны и 11 лет вторжения России на востоке Украины повлияли на здоровье населения.