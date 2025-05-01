Китай офіційно відповів на заяви США щодо лабораторного витоку

Лабораторія. Фото ілюстративне: Pexels

Китай офіційно відреагував на твердження президента США Дональда Трампа про витік коронавірусу з китайської лабораторії. Зокрема, Китай опублікував так звану "Білу книгу", у якій виклав власну версію походження COVID-19. Згідно з документом, який оприлюднило державне агентство "Сіньхуа", існують підстави вважати, що вірус міг з’явитися саме у Сполучених Штатах — ще задовго до перших зафіксованих випадків у Китаї.

Про це повідомляє CNN.

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У документі Пекін звинувачує Вашингтон у політизації теми пандемії та ігноруванні міжнародних запитів щодо походження вірусу. Як стверджується у "Білій книзі", США мають надати пояснення світовій спільноті замість того, щоб перекладати відповідальність на інших.

"Існують вагомі докази того, що COVID-19 міг з'явитися в Сполучених Штатах раніше, ніж це було офіційно заявлено, і раніше, ніж спалах у Китаї", — йдеться в документі.

Окремо у публікації згадується судовий позов штату Міссурі, в результаті якого Китай був зобов’язаний компенсувати 24 мільярди доларів за нібито приховування спалаху та накопичення медичних засобів. У відповідь Пекін наголошує, що діяв прозоро та оперативно ділився інформацією з ВООЗ і партнерами.

Китайські чиновники також посилаються на спільне розслідування ВООЗ і Китаю, яке називало витік із лабораторії "вкрай малоймовірним". Тоді як у січні цього року ЦРУ заявило, що пандемія найімовірніше виникла саме в лабораторії, хоча підтвердило, що це лише малоймовірна версія.

"США не повинні продовжувати прикидатися глухими і німими, але повинні відреагувати на законні занепокоєння міжнародної спільноти", — йдеться в Білій книзі.

Нагадаємо, нещодавно Білий дім оновив сайт, присвячений пандемії вірусу COVID-19, де зазначили, що у цьому винен Китай.

Також у ВООЗ ухвалили рішення для кращої координації роботи у випадку виникнення нових пандемій.