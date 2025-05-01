Китай официально ответил на заявления США относительно лабораторной утечки

Лаборатория. Фото иллюстративное: Pexels

Китай официально отреагировал на утверждение президента США Дональда Трампа об утечке коронавируса из китайской лаборатории. В частности, Китай опубликовал так называемую "Белую книгу", в которой изложил собственную версию происхождения COVID-19. Согласно документу, который обнародовало государственное агентство "Синьхуа", существуют основания полагать, что вирус мог появиться именно в Соединенных Штатах — еще задолго до первых зафиксированных случаев в Китае.

Об этом сообщает CNN.

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В документе Пекин обвиняет Вашингтон в политизации темы пандемии и игнорировании международных запросов о происхождении вируса. Как утверждается в "Белой книге", США должны предоставить объяснения мировому сообществу вместо того, чтобы перекладывать ответственность на других.

"Существуют веские доказательства того, что COVID-19 мог появиться в Соединенных Штатах раньше, чем это было официально заявлено, и раньше, чем вспышка в Китае", — говорится в документе.

Отдельно в публикации упоминается судебный иск штата Миссури, в результате которого Китай был обязан компенсировать 24 миллиарда долларов за якобы сокрытие вспышки и накопление медицинских средств. В ответ Пекин отмечает, что действовал прозрачно и оперативно делился информацией с ВОЗ и партнерами.

Китайские чиновники также ссылаются на совместное расследование ВОЗ и Китая, которое называло утечку из лаборатории "крайне маловероятной". Тогда как в январе этого года ЦРУ заявило, что пандемия скорее всего возникла именно в лаборатории, хотя подтвердило, что это лишь маловероятная версия.

"США не должны продолжать притворяться глухими и немыми, но должны отреагировать на законные беспокойства международного сообщества", — говорится в Белой книге.

Напомним, недавно Белый дом обновил сайт, посвященный пандемии вируса COVID-19, где отметили, что в этом виноват Китай.

Также в ВОЗ приняли решение для лучшей координации работы в случае возникновения новых пандемий.