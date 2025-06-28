Откуда происходит коронавирус — новый вывод ВОЗ

Женщина в маске с положительным тестом на коронавирус. Фото: pixabay

Всемирная организация здравоохранения опубликовала новое заключение о происхождении COVID-19. Однако в документе до сих пор нет данных Китая — страны, в которой началось распространение смертельного вируса.

Об этом говорится на сайте ВОЗ.

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Как известно, новый отчет готовила научно-консультативная группа ВОЗ по происхождению новых патогенов (SAGO). Там утверждают, что у них есть прогресс относительно происхождения вируса, но много нужной информации для точной оценки не предоставлено.

В ВОЗ заявили, что на этом этапе нельзя отвергать все предположения, в частности, передачи от животных к человеку и утечку из лаборатории.

"Мы продолжаем призывать Китай и другие страны, которые имеют информацию о происхождении COVID-19, поделиться ею открыто в интересах предотвращения будущих пандемий", — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

В докладе также проанализировали доказательства основных предположений происхождения коронавируса и пришли к выводу, что все имеющиеся доказательства свидетельствуют о том, что "вирус передался от животного к человеку — или непосредственно от летучих мышей, или через промежуточного носителя".

В то же время данных о Китае в этом отчете нет, хотя ВОЗ просила страну предоставить ей сотни генетических последовательностей, которые были собраны в начале пандемии у больных. Однако по состоянию на сейчас Китай этой информацией так и не поделился.

Напомним, в апреле Белый дом обновил сайт Covid и назвал причину пандемии. Там уверены, что к этому причастен Китай.

В то же время Китай считает, что COVID-19 может происходить из США еще задолго до первых зафиксированных случаев заболевания в начале пандемии.