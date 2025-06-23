Рак апендикса у молоді — хвороба дедалі більше вражає молодь

Лікар з медичною картою. Ілюстративне фото: Pexeles

Дослідження науковців показують, що тепер у молодих людей віком 30-40 років все частіше діагностують рак апендикса. Ще донедавна був рідкісним захворюванням.

Про це повідомляє Science Alert.

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В журналі Annals of Internal Medicine було опубліковане нове дослідження, яке показала, що серед людей, народжених після 1970-х років, зросла кількість випадків раку апендикса. Зазначається, що захворюваність збільшилась на три, а то й на чотири рази серед молодших поколінь порівняно з тими, хто народився у 1940-х роках.

У матеріалі йдеться, що загальні цифри все ще невеликі, адже рак апендикса вражає малу кількість людей з мільйона щороку, але темпи його зростання вражають.

"Приблизно кожен третій випадок зараз трапляється у дорослих віком до 50 років, що набагато вищий відсоток, ніж спостерігається при інших типах раку шлунково-кишкового тракту", — пише видання.

Причиною такого стрімкого розповсюдження хвороби медики називають різку зміну способу життя та навколишнього середовища за останні десятиліття. До прикладу, з 1970-х років також зріс рівень ожиріння, а надмірна вага — це відомий фактор ризику багатьох видів раку, включаючи рак травної системи. Водночас в раціоні з'явилось більше оброблених продуктів, солодких напоїв та червоного м'яса. Відомо, що це все пов'язано з підвищеним ризиком раку кишечника.

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