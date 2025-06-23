Рак аппендикса у молодежи — болезнь все больше поражает молодежь

Врач с медицинской картой. Иллюстративное фото: Pexeles

Исследования ученых показывают, что теперь у молодых людей в возрасте 30-40 лет все чаще диагностируют рак аппендикса. Еще до недавнего времени он был редким заболеванием.

Об этом сообщает Science Alert.

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В журнале Annals of Internal Medicine было опубликовано новое исследование, которое показало, что среди людей, рожденных после 1970-х годов, возросло количество случаев рака аппендикса. Отмечается, что заболеваемость увеличилась на три, а то и на четыре раза среди младших поколений, по сравнению с теми, кто родился в 1940-х годах.

В материале говорится, что общие цифры все еще невелики, ведь рак аппендикса поражает малое количество людей из миллиона ежегодно, но темпы его роста поражают.

"Примерно каждый третий случай сейчас случается у взрослых в возрасте до 50 лет, что гораздо более высокий процент, чем наблюдается при других типах рака желудочно-кишечного тракта", — пишет издание.

Причиной такого стремительного распространения болезни медики называют резкое изменение образа жизни и окружающей среды за последние десятилетия. К примеру, с 1970-х годов также вырос уровень ожирения, а избыточный вес — это известный фактор риска многих видов рака, включая рак пищеварительной системы. В то же время в рационе появилось больше обработанных продуктов, сладких напитков и красного мяса. Известно, что это все связано с повышенным риском рака кишечника.

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