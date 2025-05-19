Міфи про рак, або Чому не можна гуглити діагноз

Наскільки деякі запити гугл можуть бути шкідливими. Інфографіка Новини.LIVE

Привіт, Google. Коли я помру? Це одне з перших питань, яке хвилює пацієнта після слів "у вас рак". І таке питання він, на жаль, часто ставить не лікарю, а Google. А там, у першому ж рядку, відповідь: "Три дні проносу — і смерть".

Пацієнти гуглять усе. Що їсти. Чи можна м'ясо. Чи можна на сонце. Що пити. Чи допомагає сода. Порівнюють чужі діагнози з власним і намагаються приміряти чужу історію на себе. Хоча навіть якщо діагноз написаний однаково, у кожного абсолютно різний прогноз.

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І це перше, про що треба сказати: Google — не онколог. І чужа історія — не ваша.

Чому не варто шукати поради у форумах онкопацієнтів

У мережі пишуть переважно ті, кому важко. У кого щось не склалося. Люди, які проходять лікування успішно, не сидять на форумах — їм ніколи. Вони живуть. Працюють. Піклуються про себе. І тому їхніх історій менше.

Але пацієнт читає одну фразу: "У мене було так само" — і починає будувати прогнози. І дуже часто — помилкові. Бо навіть ТНМ-стадія — не вирок. Навіть одне й те саме слово означає зовсім різні ситуації. І тільки лікар може це розшифрувати.

Міф №1. Рак "любить" м’ясо і цукор

Після діагнозу пацієнт різко кидає все: м'ясо, хліб, цукор. За місяць худне на 20 кг. Думає, що так зголодніє пухлина і помре. Але це не так. Так вмирає пацієнт — від виснаження, анемії, ускладнень.

Можна їсти м’ясо. Можна їсти цукор — але після основної їжі, не на порожній шлунок. Ніяка їжа сама по собі не "годує" пухлину. А от нестабільний рівень глюкози, ожиріння чи цукровий діабет дійсно погіршують прогноз. Це науково доведено.

Ваше тіло має стабільну вагу? Ви їсте так, як вам підходить усе життя? Продовжуйте. Радикально міняти дієту після діагнозу — помилка.

Міф №2. На сонце не можна — ніколи

Є пацієнти, які після діагнозу виходять на вулицю тільки вночі. І то в капелюсі з широкими полями. Але це неправда. На сонце можна — до 10:00 ранку і після 16:00. Так і онкопацієнтам, і здоровим людям. Просто не забувайте про SPF.

Так, сонце може провокувати рак шкіри — особливо, якщо ви зловживаєте. Але жити в темряві не потрібно. Навіть з онкодіагнозом можна і треба гуляти, їздити на відпочинок. Між курсами лікування — особливо.

Міф №3. Сода "лужнить" організм і вбиває рак

В мене була пацієнтка з раком шийки матки першої стадії. Вона вичитала щось в інтернеті — навіть не про чистотіл чи болиголов, а… про бензин. І почала його пити. Пухлина виросла, перекрила весь малий таз, нирки, почалась кровотеча, загнивання. Вона дійшла до традиційної медицини вже на четвертій стадії. Це була дуже агресивна пухлина. І це страшна історія про те, що трапляється, коли людина не довіряє лікарю, а довіряє "інтернету".



Це найнебезпечніше. Ні, рак не виникає через "закислення організму". І ні, сода не змінює ваш pH. Якщо pH дійсно зміниться хоча б на одну одиницю — ви потрапите в реанімацію.

Організм сам підтримує сталий кислотно-лужний баланс. Сода не лікує. Але вона обпалює слизову шлунка і стравоходу. І після цього вже доводиться лікувати не тільки рак, а ще й ускладнення від "народної терапії".

Міф №4. Після діагнозу життя закінчилось

Це найтоксичніше переконання. Пацієнт ставить життя на паузу: не подорожує, не зустрічається з друзями, не планує нічого. Думає: "От закінчу лікування — тоді"… Але воно може не закінчитися ні за рік, ні за п’ять, ні за десять. А життя вже триває.

Лікування — не пауза. Лікування — частина життя. І треба знаходити в ньому місце для хорошого: спокійної прогулянки, зустрічі, кави, книжки, вечора з дітьми. Бо не рак вирішує, скільки ви живете. А ви.

Тільки лікар знає, що означає саме ваш діагноз

Усі ці Т, N, M, стадії, цифри й маркери — не для Гугла. Їх має пояснити лікар, до якого ви можете прийти з 48 питаннями. І ще з одним. І знову. І отримати відповіді на кожне з них.

Бо головне після діагнозу — це довіра. Лікар — не Google. Але він єдиний, хто бачить вашу картину повністю. І може допомогти жити далі. Не шукати прогнози. А будувати свої.