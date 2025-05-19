Мифы о раке, или Почему нельзя гуглить диагноз

Насколько некоторые запросы гугл могут быть вредными. Инфографика Новини.LIVE

Привет, Гугл. Когда я умру? Это один из первых вопросов, который волнует пациента после слов "у вас рак". И такой вопрос он, к сожалению, часто задает не врачу, а Google. А там, в первой же строке, ответ: "Три дня поноса — и смерть".

Пациенты гуглят все. Что есть. Можно ли мясо. Можно ли на солнце. Что пить. Помогает ли сода. Сравнивают чужие диагнозы с собственным и пытаются примерить чужую историю на себя. Хотя даже если диагноз написан одинаково, у каждого совершенно разный прогноз.

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И это первое, о чем надо сказать: Google — не онколог. И чужая история — не ваша.

Почему не стоит искать советы на форумах онкопациентов

В сети пишут преимущественно те, кому трудно. У кого что-то не сложилось. Люди, которые проходят лечение успешно, не сидят на форумах — им некогда. Они живут. Работают. Заботятся о себе. И поэтому их историй меньше.

Но пациент читает одну фразу: "У меня было так же" — и начинает строить прогнозы. И очень часто ошибочные. Потому что даже ТНМ-стадия — не приговор. Даже одно и то же слово означает совершенно разные ситуации. И только врач может это расшифровать.

Миф №1. Рак "любит" мясо и сахар

После диагноза пациент резко бросает все: мясо, хлеб, сахар. За месяц худеет на 20 кг. Думает, что так проголодается опухоль и умрет. Но это не так. Так умирает пациент — от истощения, анемии, осложнений.

Можно есть мясо. Можно есть сахар — но после основной пищи, не на пустой желудок. Никакая пища сама по себе не "кормит" опухоль. А вот нестабильный уровень глюкозы, ожирение или сахарный диабет действительно ухудшают прогноз. Это научно доказано.

Ваше тело имеет стабильный вес? Вы едите так, как вам подходит всю жизнь? Продолжайте. Радикально менять диету после диагноза — ошибка.

Миф №2. На солнце нельзя — никогда

Есть пациенты, которые после диагноза выходят на улицу только ночью. И то в шляпе с широкими полями. Но это неправда. На солнце можно — до 10:00 утра и после 16:00. Да — и онкопациентам, и здоровым людям. Просто не забывайте о SPF.

Да, солнце может провоцировать рак кожи — особенно, если вы злоупотребляете. Но жить в темноте не нужно. Даже с онкодиагнозом можно и нужно гулять, ездить на отдых. Между курсами лечения — особенно.

Миф №3. Сода "щелочит" организм и убивает рак

У меня была пациентка с раком шейки матки первой стадии. Она вычитала что-то в интернете — даже не о чистотеле или болиголове, а... о бензине. И начала его пить. Опухоль выросла, перекрыла весь малый таз, почки, началось кровотечение, загнивание. Она дошла до традиционной медицины уже на четвертой стадии. Это была очень агрессивная опухоль. И это страшная история о том, что случается, когда человек не доверяет врачу, а доверяет интернету.

Это самое опасное. Нет, рак не возникает из-за "закисления организма". И нет, сода не меняет ваш pH. Если pH действительно изменится хотя бы на одну единицу — вы попадете в реанимацию.

Организм сам поддерживает устойчивый кислотно-щелочной баланс. Сода не лечит. Но она обжигает слизистую желудка и пищевода. И после этого уже приходится лечить не только рак, а еще и осложнения от "народной терапии".

Миф №4. После диагноза жизнь закончилась

Это самое токсичное убеждение. Пациент ставит жизнь на паузу: не путешествует, не встречается с друзьями, не планирует ничего. Думает: "Вот закончу лечение — тогда"... Но оно может не закончиться ни через год, ни через пять, ни через десять. А жизнь уже идет.

Лечение — не пауза. Лечение — часть жизни. И надо находить в ней место для хорошего: спокойной прогулки, встречи, кофе, книги, вечера с детьми. Потому что не рак решает, сколько вы живете. А вы.

Только врач знает, что означает именно ваш диагноз

Все эти Т, N, M, стадии, цифры и маркеры — не для Гугла. Их должен объяснить врач. К которому вы можете прийти с 48 вопросами. И еще с одним. И снова. И получить ответы на каждый из них.

Потому что главное после диагноза — это доверие. Врач — не Google. Но он единственный, кто видит вашу картину полностью. И может помочь жить дальше. Не искать прогнозы. А строить свои.