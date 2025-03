Чому у людей зʼявляється рак — пояснення онколога

Онкологія. Фото: Новини.LIVE

Олександра Васильченко Клінічний онколог. Заввідділення онкології в клініці CitiDoctor

Онкологія — одна з найбільш страшних та складних хвороб. Відомо, що рак може зʼявитися через низку причин.

Клінічний онколог, заввідділення онкології в клініці CitiDoctor Олександра Васильченко розповіла деталі.

Звідки береться рак — основні причини онкології

Згадайте щось особливо гірке на смак — відвари з трав, цедру грейпфрута, а можливо, ви, навіть, колись приймали сульфат магнію? Це той випадок, коли присмак неможливо забути. Більше того, після його прийому важко позбутися цього відчуття ще якийсь час. Він ніби проникає в усі рецептори і стає фільтром сприйняття для всього іншого. Десь так само, але в незрівнянно більшому масштабі, діє і рак. Він поглинає життя, залишаючи по собі лише гіркуватий присмак невизначеності та страху, змушуючи переосмислити кожну мить.

Рак — це одна з найскладніших і найстрашніших хвороб, що викликає у багатьох із нас тривогу та страх своєю непередбачуваністю. Що ж саме викликає цю недугу? Його виникнення та розвиток залежать від безлічі факторів, і саме від розуміння цих процесів залежить успіх у боротьбі з хворобою. Дослідження різних аспектів походження раку, включаючи клітинні й генетичні фактори, допомогли значно розширити наше сприйняття цього захворювання.

Клітинні механізми

Рак може виникати з різних типів клітин у тілі. Концепція "клітин походження" припускає, що певні клітини зазнають первинних генетичних мутацій, які й стають причиною раку. Дослідження, опубліковане в журналі Nature Cell Biology, доводить, що ці Клітини можуть відрізнятися навіть у межах одного органу — це підкреслює складність і різноманітність походження раку. Інше дослідження, проведене в American Journal of Pathology, вказує на те, що стволові клітини можуть бути потенційним джерелом раку через їх здатність до самовідновлення і диференціації. Такі клітини здатні адаптуватися до нових умов, що робить їх стійкими до стандартних методів лікування.

Генетичні зміни

Генетичні мутації відіграють ключову роль у розвитку раку. Вони виникають на ранніх стадіях пухлиногенезу, сприяючи прогресуванню та метастазуванню хвороби. Дослідження, опубліковане в Proceedings of the National Academy of Sciences, стверджує, що генетичні зміни — це як запалений сірник, що підпалює лісову пожежу. Ракові клітини часто демонструють змінені метаболічні процеси. Це як перехід від дихання до ферментації для виробництва енергії, зазначено в журналі Science. Зміни в ДНК можуть бути викликані різними факторами, такими як вплив радіації, хімічних речовин або навіть вірусів.

Еволюція пухлини

Рак також можна розглядати як складний еволюційний процес, коли пухлини змінюються і пристосовуються під впливом генетичних змін та селекційних тисків. Дослідження в Proceedings of the National Academy of Sciences показало, що метастатичні лінії можуть виникати вже на ранніх етапах розвитку пухлин. Це означає, що пухлини можуть розвиватися і змінювати свою структуру, адаптуючись до умов організму і навіть до терапії. Така еволюція ускладнює лікування, оскільки пухлини можуть ставати резистентними до ліків.

Теорія стовбурових клітин

Теорія стволових клітин раку припускає, що онкологія може виникати з тканинних стволових клітин, які зазнали мутацій чи епігенетичних змін. Ці ракові стволові клітини вважаються відповідальними за ініціацію та підтримку пухлин, а також їхню стійкість до традиційних терапій. Стволові клітини мають унікальну здатність до тривалого самовідновлення і можуть ділитися необмежену кількість разів, що робить їх особливо небезпечними.

Перспективи лікування

Розуміння походження раку має величезне значення для лікування. Ідентифікуючи клітини походження та ранні генетичні зміни, дослідники можуть розробити цільові терапії, які є більш ефективними проти первинних пухлин та метастазів. Один із перспективних напрямків — терапія диференціації. Це метод лікування, що стимулює незрілі ракові клітини "подорослішати" і стати нормальними клітинами нашого організму. Це схоже на процес дорослішання, коли під впливом спеціальних препаратів ракові клітини "дозрівають" і втрачають здатність безконтрольно ділитися. Як показало дослідження в Critical Reviews in Oncology/Hematology, такий підхід дозволяє ефективно боротися з раком, змушуючи злоякісні клітини втрачати свої небезпечні властивості. Нові методи імунної терапії також відкривають нові можливості, дозволяючи організму самостійно боротися з раковими клітинами.

Розуміння походження та механізмів розвитку раку — це не просто академічний інтерес. Це ключ до революції в онкології. Щодня науковці відкривають нові генетичні маркери, розробляють інноваційні методи діагностики та персоналізовані схеми лікування. Кожне таке відкриття — це ще одна зброя в нашому арсеналі проти раку.

І хоча попереду ще багато роботи, ми вже бачимо вражаючі результати: пацієнти, які ще вчора вважалися невиліковними, сьогодні повертаються до повноцінного життя. Це дає надію мільйонам людей по всьому світу та надихає нас, медиків, продовжувати боротьбу. Ми не просто наближаємося до перемоги над раком — ми поступово перетворюємо цю жахливу хворобу на керований стан.

