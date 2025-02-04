Чи реально вилікувати рак — пояснення онколога про сучасні методи

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Олександра Васильченко Клінічний онколог. Заввідділення онкології в клініці CitiDoctor

Я онколог, завідувачка відділення. У 12 років я сама пережила рак. 23 курси хіміотерапії, продаж усього майна батьками – здавалося б, величезні витрати. Але сьогодні, 18 років потому, я керую відділенням онкології, маю дитину і щодня допомагаю пацієнтам боротися з раком. Моя історія – не виняток, а доказ того, що лікування раку не просто варте кожної витраченої гривні – воно дарує нове життя.

Міф про безнадійність

У нашому суспільстві досі побутує думка, що лікування раку – це викинуті на вітер гроші. "Бабка Маша лікувалася-лікувалася, всі гроші витратила, а все одно померла" – такі історії ми чуємо постійно. Але чому ми не говоримо про тих, хто отримав додаткові роки життя завдяки лікуванню? Про тих, хто зміг побачити, як ростуть їхні діти, або навіть створити сім'ю після одужання?

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Профілактика – ключ до економії

Парадоксально, але ми роками економимо на профілактиці, відмовляємося від регулярних обстежень, які коштують як чашка кави. А потім дивуємося високій вартості лікування задавненої хвороби. Важливо знайти свого лікаря, який складе графік профілактичних оглядів – УЗД, аналізів, рентгенів. Це може зберегти не лише гроші, але й життя.

Персоналізована медицина

Сучасна онкологія розвивається щохвилини. Те, що ще 20 років тому вважалося вироком, сьогодні успішно лікується. Кожен випадок унікальний, і сучасне лікування базується на генетичному профілі пацієнта – це персоналізована медицина, яка атакує саме вашу пухлину у вашому організмі.

Найдорожчі препарати – це найсучасніші ліки. І з кожним роком ми вчимося лікувати рак все ефективніше.

Історії, які надихають

Нещодавно до відділення привезли повністю паралізованого хлопця з Молдови. Він не міг навіть повернутися на бік і постійно потребував знеболювальних. Через 4 місяці лікування він встав на ноги. Сьогодні він працює, заробляє на своє лікування і має всі шанси створити сім'ю, мати щасливе життя.

Реальна вартість

Так, лікування раку може бути дорогим, особливо коли йдеться про сучасні методи – таргетну та імунотерапію. Але що може бути ціннішим за можливість жити, бачити, як ростуть ваші діти, обіймати рідних? У розвинених країнах це розуміють – там більшість пацієнтів отримують лікування безкоштовно завдяки страховій медицині.

Шлях до змін

Що ми можемо зробити вже сьогодні? Почати з профілактики. Знайти свого лікаря, який складе графік регулярних обстежень. Не чекати, поки хвороба проявить себе на пізній стадії. І найголовніше – перестати вірити в міф про безнадійність раку. Найважливіше – це бажання жити і боротися. Коли йдеться про життя і смерть, питання "дорого чи дешево" відходить на другий план. Кожен хоче жити. І сучасна медицина дає такий шанс.

Можливо, варто переглянути свої пріоритети? У світі, де ми не вагаємося витрачати гроші на нові гаджети чи відпустку, інвестиція у власне здоров'я – це інвестиція у майбутнє, яке варте кожної копійки.

Ментальне здоров'я як частина профілактики

Ментальне здоров'я – такий самий важливий аспект, як і фізичне. Хронічна тривога та неспокій можуть знижувати рівень імунітету, що призводить до частих хвороб та загострення хронічних станів.

Для підтримки ментального здоров'я важливо: