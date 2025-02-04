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Почему профилактика и лечение рака стоят каждой копейки

4 февраля 2025 13:08
Александра Васильченко - Клинический онколог. Завотделение онкологии в клинике CitiDoctor
Александра Васильченко
Клинический онколог. Завотделение онкологии в клинике CitiDoctor
Реально ли вылечить рак — объяснение онколога о современных методах
Медицинские процедуры. Фото: Pexels
Александра Васильченко - Клинический онколог. Завотделение онкологии в клинике CitiDoctor
Александра Васильченко
Клинический онколог. Завотделение онкологии в клинике CitiDoctor

Я онколог, заведующая отделением. В 12 лет я сама пережила рак. 23 курса химиотерапии, продажа всего имущества родителями — казалось бы, огромные затраты. Но сегодня, 18 лет спустя, я руковожу отделением онкологии, имею ребенка и ежедневно помогаю пациентам бороться с раком. Моя история — не исключение, а доказательство того, что лечение рака не просто стоит каждой потраченной гривны — оно дарит новую жизнь.

Миф о безнадежности

В нашем обществе до сих пор бытует мнение, что лечение рака — это выброшенные на ветер деньги. "Бабка Маша лечилась-лечилась, все деньги потратила, а все равно умерла" — такие истории мы слышим постоянно. Но почему мы не говорим о тех, кто получил дополнительные годы жизни благодаря лечению? О тех, кто смог увидеть, как растут их дети, или даже создать семью после выздоровления?

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Профилактика — ключ к экономии

Парадоксально, но мы годами экономим на профилактике, отказываемся от регулярных обследований, которые стоят как чашка кофе. А потом удивляемся высокой стоимости лечения запущенной болезни. Важно найти своего врача, который составит график профилактических осмотров — УЗИ, анализов, рентгенов. Это может сохранить не только деньги, но и жизнь.

Персонализированная медицина

Современная онкология развивается ежеминутно. То, что еще 20 лет назад считалось приговором, сегодня успешно лечится. Каждый случай уникален, и современное лечение базируется на генетическом профиле пациента — это персонализированная медицина, которая атакует именно вашу опухоль в вашем организме.
Самые дорогие препараты — это самые современные лекарства. И с каждым годом мы учимся лечить рак все эффективнее.

Истории, которые вдохновляют

Недавно в отделение привезли полностью парализованного парня из Молдовы. Он не мог даже повернуться на бок и постоянно нуждался в обезболивающих. Через 4 месяца лечения он встал на ноги. Сегодня он работает, зарабатывает на свое лечение и имеет все шансы создать семью, иметь счастливую жизнь.

Реальная стоимость

Да, лечение рака может быть дорогим, особенно когда речь идет о современных методах — таргетной и иммунотерапии. Но что может быть ценнее возможности жить, видеть, как растут ваши дети, обнимать родных? В развитых странах это понимают - там большинство пациентов получают лечение бесплатно благодаря страховой медицине.

Путь к изменениям

Что мы можем сделать уже сегодня? Начать с профилактики. Найти своего врача, который составит график регулярных обследований. Не ждать, пока болезнь проявит себя на поздней стадии. И самое главное — перестать верить в миф о безнадежности рака. Самое важное — это желание жить и бороться. Когда речь идет о жизни и смерти, вопрос "дорого или дешево" отходит на второй план. Каждый хочет жить. И современная медицина дает такой шанс.

Возможно, стоит пересмотреть свои приоритеты? В мире, где мы не колеблемся тратить деньги на новые гаджеты или отпуск, инвестиция в собственное здоровье — это инвестиция в будущее, которое стоит каждой копейки.

Ментальное здоровье как часть профилактики

Ментальное здоровье — такой же важный аспект, как и физическое. Хроническая тревога и беспокойство могут снижать уровень иммунитета, что приводит к частым болезням и обострению хронических состояний.

Для поддержания ментального здоровья важно:

  • Быть внимательным к своим чувствам и эмоциям
  • Поддерживать здоровое общение с окружающими
  • Регулярно заниматься спортом
  • Соблюдать баланс между работой и отдыхом
  • При необходимости обращаться к психологу или психотерапевту

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