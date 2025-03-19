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Штучний інтелект у бізнесі — вийти за рамки хайпу

19 березня 2025 15:01
Антон Спірідонов - Керівник практики цифрової трансформації CROWE MIKHAILENKO
Антон Спірідонов
Керівник практики цифрової трансформації CROWE MIKHAILENKO
Штучний інтелект в бізнесі — які підводні камені та формула успіху
Впровадження ШІ у бізнесі. Фото: Новини.LIVE
Антон Спірідонов - Керівник практики цифрової трансформації CROWE MIKHAILENKO
Антон Спірідонов
Керівник практики цифрової трансформації CROWE MIKHAILENKO

Штучний інтелект став новою релігією бізнесу — культом, де алгоритми замінили молитви, а великі мовні моделі перетворилися на божества. Керівники компаній вірять у його магічну силу, інвестують мільйони, але результати часто несуть зневіру.

Одні перетворюють ці інвестиції на прибуток і реальні бізнес-результати, інші ж отримують лише красиві презентації для рад директорів та розчарування команд. Східноєвропейський ринок особливо яскраво демонструє цей контраст: тут кожен другий проєкт зі штучного інтелекту або не досягає цілей, або застрягає на етапі нескінченного пілотування.

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Досвід впровадження ШІ у Східній Європі нагадує американські гірки: злети ентузіазму змінюються падінням у реальність. Компанії інвестують мільйони, але часто отримують лише красиву обгортку без реального результату. Чому так відбувається?

Формула успіху: більше, ніж технології

Виявляється, успіх залежить не стільки від бюджету чи технологій, скільки від трьох ключових факторів:

1. Стратегічне лідерство та бачення.
Найуспішніші проєкти мають підтримку топ-менеджменту та вписуються в загальну стратегію компанії. Керівництво має розуміти потенціал ШІ та активно просувати його відповідальне застосування, стаючи "євангелістами" змін та задаючи тон усій організації.

2. Організаційна готовність та культура.
Успіх залежить від гнучкості компанії та її готовності до експериментів. Важливо формувати культуру даних та інновацій, навчати персонал та мотивувати використовувати нові інструменти. Успішні компанії починають з малих перемог, демонструючи реальну користь від ШІ.

3. Компетенції, дані та відповідальне впровадження. 
Успішні компанії формують міждисциплінарні команди, що поєднують технічні, бізнес та етичні навички. Критично важливими є якість даних та їх доступність, а також увага до питань безпеки, приватності та етики використання ШІ.

Підводні камені, про які мовчать

Але є й темний бік цієї історії. Компанії часто стикаються з серйозними викликами у впровадженні ШІ. Кадровий голод став однією з найгостріших проблем — знайти кваліфікованих фахівців складно, а утримати їх ще складніше. Ситуація з даними також викликає занепокоєння: застарілі системи зберігання та розрізнена інформація створюють серйозні перешкоди. Додаткового головного болю додають регуляторні обмеження, особливо в контексті нового законодавства ЄС про ШІ.

Фінансові аспекти впровадження

Впровадження ШІ вимагає значних фінансових вкладень. Компаніям необхідно враховувати суттєві початкові витрати на інфраструктуру та обладнання. Крім того, потрібно бути готовим до регулярних витрат на підтримку та оновлення систем. Важливою статтею витрат стає оплата хмарних сервісів та API. Не можна забувати і про необхідність постійних інвестицій у навчання персоналу.

Культурні особливості впровадження

Східноєвропейське бізнес-середовище має свої унікальні характеристики, які впливають на впровадження ШІ. Тут переважає ієрархічна структура прийняття рішень, що часто уповільнює інноваційні процеси. Характерною рисою є підвищена обережність щодо нових технологій, яка проявляється у тривалих процесах узгодження. Загальне консервативне ставлення до ризиків також значно впливає на швидкість та якість впровадження ШІ-рішень.

Шлях до успіху: практичні кроки

То як же впроваджувати ШІ правильно? Ось перевірена стратегія:

  1. Почніть з пілотного проєкту з чітким бізнес-кейсом
  2. Створіть міждисциплінарну команду з внутрішніх експертів та зовнішніх консультантів
  3. Інвестуйте в навчання персоналу та розвиток культури даних
  4. Забезпечте прозорість процесів та етичність використання ШІ

І найголовніше — не забувайте: ШІ це не магічна паличка, а інструмент. Успіх залежить не від кількості впроваджених алгоритмів, а від того, наскільки вони допомагають вирішувати реальні бізнес-завдання.

Питання не в тому, впроваджувати ШІ чи ні. Питання в тому, як зробити це так, щоб технологія працювала на бізнес, а не навпаки.

Етапи зрілості ШІ в організації

Початковий етап: пілотні проєкти, експерименти. Основні виклики — скептицизм та обмежені ресурси.
Етап розвитку: перші успішні впровадження. Виклики — масштабування та інтеграція.
Етап зрілості: системний підхід до ШІ. Виклики — підтримка та оновлення.

Раніше ми писали, що Google запустила безплатний курс навчання AI Essentials зі штучного інтелекту для українців.

Також ми повідомляли, що Alibaba Group Holding представила нову модель штучного інтелекту з відкритим вихідним кодом.

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