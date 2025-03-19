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Искусственный интеллект в бизнесе — выйти за рамки хайпа

19 марта 2025 15:01
Антон Спиридонов - Руководитель практики цифровой трансформации CROWE MIKHAILENKO
Антон Спиридонов
Руководитель практики цифровой трансформации CROWE MIKHAILENKO
Искусственный интеллект в бизнесе - какие подводные камни и формула успеха
Внедрение ИИ в бизнесе. Фото: Новости.LIVE
Антон Спиридонов - Руководитель практики цифровой трансформации CROWE MIKHAILENKO
Антон Спиридонов
Руководитель практики цифровой трансформации CROWE MIKHAILENKO

Искусственный интеллект стал новой религией бизнеса — культом, где алгоритмы заменили молитвы, а большие языковые модели превратились в божества. Руководители компаний верят в его магическую силу, инвестируют миллионы, но результаты часто несут неверие.

Одни превращают эти инвестиции в прибыль и реальные бизнес-результаты, другие же получают лишь красивые презентации для советов директоров и разочарование команд. Восточноевропейский рынок особенно ярко демонстрирует этот контраст: здесь каждый второй проект по искусственному интеллекту либо не достигает целей, либо застревает на этапе бесконечного пилотирования.

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Опыт внедрения ИИ в Восточной Европе напоминает американские горки: взлеты энтузиазма сменяются падением в реальность. Компании инвестируют миллионы, но часто получают лишь красивую обертку без реального результата. Почему так происходит?

Формула успеха: больше, чем технологии

Оказывается, успех зависит не столько от бюджета или технологий, сколько от трех ключевых факторов:

1. Стратегическое лидерство и видение.
Самые успешные проекты имеют поддержку топ-менеджмента и вписываются в общую стратегию компании. Руководство должно понимать потенциал ИИ и активно продвигать его ответственное применение, становясь "евангелистами" изменений и задавая тон всей организации.

2. Организационная готовность и культура.
Успех зависит от гибкости компании и ее готовности к экспериментам. Важно формировать культуру данных и инноваций, обучать персонал и мотивировать использовать новые инструменты. Успешные компании начинают с малых побед, демонстрируя реальную пользу от ИИ.

3. Компетенции, данные и ответственное внедрение.
Успешные компании формируют междисциплинарные команды, сочетающие технические, бизнес и этические навыки. Критически важны качество данных и их доступность, а также внимание к вопросам безопасности, приватности и этики использования ИИ.

Подводные камни, о которых молчат

Но есть и темная сторона этой истории. Компании часто сталкиваются с серьезными вызовами во внедрении ИИ. Кадровый голод стал одной из самых острых проблем — найти квалифицированных специалистов сложно, а удержать их еще сложнее. Ситуация с данными также вызывает беспокойство: устаревшие системы хранения и разрозненная информация создают серьезные препятствия. Дополнительной головной боли добавляют регуляторные ограничения, особенно в контексте нового законодательства ЕС об ИИ.

Финансовые аспекты внедрения

Внедрение ИИ требует значительных финансовых вложений. Компаниям необходимо учитывать существенные первоначальные затраты на инфраструктуру и оборудование. Кроме того, нужно быть готовым к регулярным расходам на поддержку и обновление систем. Важной статьей расходов становится оплата облачных сервисов и API. Нельзя забывать и о необходимости постоянных инвестиций в обучение персонала.

Культурные особенности внедрения

Восточноевропейская бизнес-среда имеет свои уникальные характеристики, которые влияют на внедрение ИИ. Здесь преобладает иерархическая структура принятия решений, что часто замедляет инновационные процессы. Характерной чертой является повышенная осторожность в отношении новых технологий, которая проявляется в длительных процессах согласования. Общее консервативное отношение к рискам также значительно влияет на скорость и качество внедрения ИИ-решений.

Путь к успеху: практические шаги

Так как же внедрять ИИ правильно? Вот проверенная стратегия:

  1. Начните с пилотного проекта с четким бизнес-кейсом
  2. Создайте междисциплинарную команду из внутренних экспертов и внешних консультантов
  3. Инвестируйте в обучение персонала и развитие культуры данных
  4. Обеспечьте прозрачность процессов и этичность использования ИИ

И самое главное — не забывайте: ИИ это не магическая палочка, а инструмент. Успех зависит не от количества внедренных алгоритмов, а от того, насколько они помогают решать реальные бизнес-задачи.

Вопрос не в том, внедрять ИИ или нет. Вопрос в том, как сделать это так, чтобы технология работала на бизнес, а не наоборот.

Этапы зрелости ИИ в организации

Начальный этап: пилотные проекты, эксперименты. Основные вызовы — скептицизм и ограниченные ресурсы.
Этап развития: первые успешные внедрения. Вызовы — масштабирование и интеграция.
Этап зрелости: системный подход к ИИ. Вызовы — поддержка и обновление.

Ранее мы писали, что Google запустила бесплатный курс обучения AI Essentials по искусственному интеллекту для украинцев.

Также мы сообщали, что Alibaba Group Holding представила новую модель искусственного интеллекта с открытым исходным кодом.

инвестиции технологии бизнес искусственный интеллект компании финансы

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