В Черкасской области зафиксировали бешенство у домашнего кота — в селах объявили карантин

Злой кот. Фото: Pexels

В селе Родниковка на Уманщине с 30 июня 2025 года введены карантинные ограничения из-за лабораторно подтвержденного случая бешенства у домашнего кота. Еще 26 июня владелец заметил у кота агрессивное поведение — животное укусило хозяина и впоследствии погибло. Результаты анализа патологического материала, проведенного Черкасской региональной лабораторией, подтвердили болезнь "бешенство".

Об этом сообщила начальница Уманского горрайонного управления ГУ Госпродпотребслужбы в Черкасской области Лариса Качанова журналистам "Суспільне".

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Кроме Родниковки, к угрожающим зонам отнесены еще четыре населенных пункта: Краснополка, Берестовец, Софиевская Слободка, а также город Умань.

"По решению комиссии Паланского сельского совета утвержден план мероприятий для ликвидации бешенства. В частности, с 7 июля 2025 года в селе Родниковка начнут профилактические прививки домашних животных против бешенства. График прививок в других угрожающих зонах будет сообщено позже", — отметила Лариса Качанова.

Владельцы домашних животных могут провакцинировать их бесплатно

Также владельцы кошек и собак могут вакцинировать своих любимцев по адресу: ул. Туристов, 21-Б в городе Умань. Вакцинация является бесплатной.

Как отметил начальник управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Юрий Квас, бешенство — это смертельно опасное вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему. Если инфицированное животное укусит человека, а тот не получит антирабическую вакцину, последствия могут быть летальными.

"Для домашних животных присуща буйная форма этой болезни. Они нападают на людей, могут есть несъедобные предметы, у них развивается слюнотечение, они не могут есть и пить. Относительно диких животных — они в случае инфицирования могут подходить близко к людям, что им не свойственно, и нападать", — сказал Юрий Квас.

По словам Кваса, в Черкасской области ежегодно проводятся выездные кампании по вакцинации. Однако многие люди пренебрегают этими возможностями. В прошлом году в регионе прививали 98 тысяч собак, более 84 тысяч кошек и более 3 тысяч сельскохозяйственных животных.

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