Медицинское страхование в Украине — чем отличается частное и государственное

В Украине действует добровольное медицинское страхование, но многие услуги уже покрывает Национальная служба здоровья. Страховые пакеты иногда дублируют государственные услуги.

Об этом сообщила экс-заместитель министра здравоохранения Наталья Лисневская в эфире День.LIVE 8 августа.

Лисневская рассказала, что в Украине действует добровольное медицинское страхование и обычно люди выбирают частных страховщиков. Однако государство платит людям за какой-то контрактный пролеченный случай абсолютно так же.

"Я бы советовала людям, которые хотят страховку, страховать то, что не покрывается НСЗУ. Страховые пакеты иногда дублируют государственные услуги. Например, роды полностью входят в пакет НСЗУ, и дополнительно можно платить только за опции вроде улучшенной палаты", — пояснила экс-заместитель министра здравоохранения.

Она отметила, что главная разница в том, что по государственной программе иногда придется ждать в очереди, тогда как страховка позволяет быстрее получить услугу в частном заведении.

В то же время эксперт объяснила, почему в Украине самое дешевое медицинское страхование. По словам Лисневской, у нас сами медицинские услуги довольно дешевые. Конечно, есть дорогостоящее лечение, но обычно все не настолько дорогое, как за рубежом.

