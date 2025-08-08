Видео
Медицинское страхование в Украине — какие услуги покрывает НСЗУ

Медицинское страхование в Украине — какие услуги покрывает НСЗУ

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 17:21
Медицинское страхование в Украине — чем отличается частное и государственное
Прием у врача. Иллюстративное фото: freepik

В Украине действует добровольное медицинское страхование, но многие услуги уже покрывает Национальная служба здоровья. Страховые пакеты иногда дублируют государственные услуги.

Об этом сообщила экс-заместитель министра здравоохранения Наталья Лисневская в эфире День.LIVE 8 августа.

Читайте также:

Медицинское страхование в Украине

Лисневская рассказала, что в Украине действует добровольное медицинское страхование и обычно люди выбирают частных страховщиков. Однако государство платит людям за какой-то контрактный пролеченный случай абсолютно так же.

"Я бы советовала людям, которые хотят страховку, страховать то, что не покрывается НСЗУ. Страховые пакеты иногда дублируют государственные услуги. Например, роды полностью входят в пакет НСЗУ, и дополнительно можно платить только за опции вроде улучшенной палаты", — пояснила экс-заместитель министра здравоохранения.

Она отметила, что главная разница в том, что по государственной программе иногда придется ждать в очереди, тогда как страховка позволяет быстрее получить услугу в частном заведении.

В то же время эксперт объяснила, почему в Украине самое дешевое медицинское страхование. По словам Лисневской, у нас сами медицинские услуги довольно дешевые. Конечно, есть дорогостоящее лечение, но обычно все не настолько дорогое, как за рубежом.

Напомним, ранее руководитель Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Наталья Иванченко-Тимко рассказала, как уберечься от вирусных гепатитов. По ее словам, главным является соблюдение гигиены.

Также мы писали, как защитить себя от укуса ядовитой змеи. Летом многие люди любят путешествовать, но это путешествие может закончиться ядовитым укусом гадюк

Андрей Плахонин - Редактор
Автор:
Андрей Плахонин
