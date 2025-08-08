Відео
Гірше за COVID-19 — українців закликають вакцинуватися від грипу

Гірше за COVID-19 — українців закликають вакцинуватися від грипу

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 14:47
Вакцинація від грипу — українців закликають зробити щеплення
Вакцина. Фото: Freepik

Із наближенням осені українцям нагадують про важливість вакцинації від грипу. На сьогоднішній день ця хвороба може мати ускладнення гірші, аніж при захворюванні на COVID-19.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповіла сімейна лікарка Сінгапурського медичного центру Віта Олещенко у п'ятницю, 8 серпня.

Вакцинація від грипу в Україні

Щороку в осінній та зимовий період зростає ризик захворюваності на грип. Саме тому, як розповіла лікарка, Інституту грипу формує перелік актуальних штамів інфекції, згідно з якими оновлюється й вакцина.

Мешканцям України радять вже із вересня почати вакцинацію, аби не захворіти та отримати серйозні ускладнення.

"Починається осінь і вона за собою тягне захворювання на грип. Не варто забувати про цю інфекцію та вакцинуватися від неї раз на рік. Цього року — з січня по лютий — ми фіксували дуже багато хворих на грип. Він протікає наразі гірше за Covid. він протікає з пневмоніями, запаленнями головного мозку, високою температурою. Запобігти цьому може вакцинація", — зауважила Олещенко.

А також вона нагадала, що після 16 років кожні десять років необхідно оновлювати вакцинацію проти дифтерії, правцю та коклюшу, аби підтримувати захист від цих інфекцій. Вакцинацію від COVID-19 також можна зробити безоплатно, особливо тим, хто отримав лише дві дози.

Нагадаємо, лікарка попередила про новий штам COVID та як його розрізнити.

А також стало відомо, що на Сумщини були зафіксовані випадки укусів кажанів.

