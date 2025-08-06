Кажан. Фото: Pexels

У Сумах зафіксували два випадки укусів кажанів. Наприкінці липня до міської лікарні звернулися мешканці міста.

Про це повідомила Сумська міська рада у середу, 6 липня.

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Укуси кажанів у Сумах

У ДУ "Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України" повідомили, що обидва випадки сталися під час спроб самостійно вигнати кажанів із свого помешкання.

Постраждалим призначили антирабічне лікування.

Кажани шукають місце для зимівлі

Фахівці повідомили, що наразі кажани шукають місце для зимівлі, тому здатні залітати на балкон чи в житло. Їх укуси найчастіше є реакцією на стрес або загрозу, оскільки нападати першими не схильні.

Кажани на дереві. Фото: Pixabay

Якщо у житло залетів кажан, то потрібно спокійно поводитися, аби не налякати тварину. Варто пройти до іншої кімнати, зателефонувати "112" або до служби порятунку тварин.

Яка небезпека

Центр контролю та профілактики хвороб застерігає, що кажани можуть переносити вірус сказу, навіть без явних симптомів. Зараження можливе через:

укус;

подряпину;

потрапляння слини на пошкоджену шкіру чи слизові оболонки.

"Без своєчасної медичної допомоги сказ у людини практично завжди має летальні наслідки. Інкубаційний період хвороби зазвичай становить від семи днів до трьох місяців, але в окремих випадках може тривати понад рік", — йдеться у повідомленні.

Укуси тварин на Сумщині

З початку 2025 року у Сумській області до медиків звернулися 1356 осіб через укуси тварин. Їм надали допомогу для попередження сказу.

Нагадаємо, в Одеській області почастішали випадки нападів тварин на людей. Протягом тижня до медиків звернулася понад сотня жителів.

Раніше Укрзалізниця оновила правила перевезення тварин у потягах. Вони дозволять зробити поїздки більш комфортними.