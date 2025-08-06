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Главная Медцентр В Сумах зафиксированы укусы летучих мышей — что стоит знать

В Сумах зафиксированы укусы летучих мышей — что стоит знать

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 19:02
В Сумах зафиксировали два случая укусов летучих мышей
Летучая мышь. Фото: Pexels

В Сумах зафиксировали два случая укусов летучих мышей. В конце июля в городскую больницу обратились жители города.

Об этом сообщил Сумской городской совет в среду, 6 июля.

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В ГУ "Сумской областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины" сообщили, что оба случая произошли во время попыток самостоятельно выгнать летучих мышей из своего дома.

Пострадавшим назначили антирабическое лечение.

Летучие мыши ищут место для зимовки

Специалисты сообщили, что сейчас летучие мыши ищут место для зимовки, поэтому способны залетать на балкон или в жилье. Их укусы чаще всего являются реакцией на стресс или угрозу, поскольку нападать первыми не склонны.

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Летучие мыши на дереве. Фото: Pixabay

Если в жилье залетела летучая мышь, то нужно спокойно вести себя, чтобы не напугать животное. Стоит пройти в другую комнату, позвонить по телефону "112" или в службу спасения животных.

Какая опасность

Центр контроля и профилактики болезней предостерегает, что летучие мыши могут переносить вирус бешенства, даже без явных симптомов. Заражение возможно через:

  • укус;
  • царапины;
  • попадания слюны на поврежденную кожу или слизистые оболочки.

"Без своевременной медицинской помощи бешенство у человека практически всегда имеет летальный исход. Инкубационный период болезни обычно составляет от семи дней до трех месяцев, но в отдельных случаях может длиться более года", — говорится в сообщении.

Укусы животных на Сумщине

С начала 2025 года в Сумской области к медикам обратились 1356 человек из-за укусов животных. Им оказали помощь для предупреждения бешенства.

Напомним, в Одесской области участились случаи нападений животных на людей. В течение недели к медикам обратилось более сотни жителей.

Ранее Укрзализныця обновила правила перевозки животных в поездах. Они позволят сделать поездки более комфортными.

животные Сумы медицина укус больница бешенство
Андрей Плахонин - Редактор
Автор:
Андрей Плахонин
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