Новий штам коронавірусу Stratus — які симптоми він викликає і як лікуватися

Медики екстреної медичної допомоги. Фото: УНІАН

У світі медики зафіксували серед пацієнтів появу нового штаму коронавірусу під назвою Stratus (XFG). Цей варіант вірусу вирізняється надзвичайно сильною слабкістю та втомою, що "буквально валить з ніг".

Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомила сімейна лікарка Сінгапурського медичного центру Віта Олещенко.

Реклама

Читайте також:

Чим штам коронавірусу Stratus відрізняється від своїх "попередників"

Одним із найхарактерніших симптомів є втрата голосу — захриплість, яка може нагадувати ларингофарингіт.

Влітку такий стан легко сплутати зі звичайною реакцією на холодні напої чи морозиво, проте, за словами Олещенко, особливістю нового штаму Stratus є те, що при ньому загальний аналіз крові часто не виявляє жодних змін.

Це, ймовірно, свідчить про запізнене включення імунної відповіді, тому самолікування може бути небезпечним. Вона закликає обов’язково звертатися до лікаря при появі симптомів — слабкості, болю в горлі, втрати голосу або нежитю.

Медики також фіксують зростання випадків інших сезонних вірусів, таких як респіраторно-синцитіальні інфекції та метапневмовірусна інфекція. Проте, як наголошує лікарка, специфічного лікування наразі не існує — допомога має бути симптоматичною.

Попри нову хвилю захворювань, Віта Олещенко закликає не панікувати. За її словами, ситуація не є масштабною епідемією, що потребує закриття закладів або введення суворих обмежень.

"Нас ковід та пандемія 2020-2021 року нас навчила носити маски, мити руки, обробляти руки антисептиком. І не контактувати з людьми, які на вас кашляють", — зауважила вона.

Нагадаємо, фахівці пояснили, чому навіть влітку існує сезон захворюваності і як вберегтися.

А наприкінці липня медики попередили про підвищення рівня захворюваності на кір.