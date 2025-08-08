Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Медцентр Лікарка попередила про новий штам COVID — імунітет не бачить його

Лікарка попередила про новий штам COVID — імунітет не бачить його

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 14:15
Новий штам коронавірусу Stratus — які симптоми він викликає і як лікуватися
Медики екстреної медичної допомоги. Фото: УНІАН

У світі медики зафіксували серед пацієнтів появу нового штаму коронавірусу під назвою Stratus (XFG). Цей варіант вірусу вирізняється надзвичайно сильною слабкістю та втомою, що "буквально валить з ніг".

Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомила сімейна лікарка Сінгапурського медичного центру Віта Олещенко.

Реклама
Читайте також:

Чим штам коронавірусу Stratus відрізняється від своїх "попередників"

Одним із найхарактерніших симптомів є втрата голосу — захриплість, яка може нагадувати ларингофарингіт.

Влітку такий стан легко сплутати зі звичайною реакцією на холодні напої чи морозиво, проте, за словами Олещенко, особливістю нового штаму Stratus є те, що при ньому загальний аналіз крові часто не виявляє жодних змін.

Це, ймовірно, свідчить про запізнене включення імунної відповіді, тому самолікування може бути небезпечним. Вона закликає обов’язково звертатися до лікаря при появі симптомів — слабкості, болю в горлі, втрати голосу або нежитю.

Медики також фіксують зростання випадків інших сезонних вірусів, таких як респіраторно-синцитіальні інфекції та метапневмовірусна інфекція. Проте, як наголошує лікарка, специфічного лікування наразі не існує — допомога має бути симптоматичною.

Попри нову хвилю захворювань, Віта Олещенко закликає не панікувати. За її словами, ситуація не є масштабною епідемією, що потребує закриття закладів або введення суворих обмежень. 

"Нас ковід та пандемія 2020-2021 року нас навчила носити маски, мити руки, обробляти руки антисептиком. І не контактувати з людьми, які на вас кашляють", — зауважила вона. 

Нагадаємо, фахівці пояснили, чому навіть влітку існує сезон захворюваності і як вберегтися. 

А наприкінці липня медики попередили про підвищення рівня захворюваності на кір

коронавірус хвороба симптоми інфекції COVID Stratus
Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації