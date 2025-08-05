Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Медцентр Хвороби літа — лікарі назвали причини сезонних спалахів вірусів

Хвороби літа — лікарі назвали причини сезонних спалахів вірусів

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 22:46
Чому люди хворіють влітку - пояснення медиків
Жінка хворіє. Фото: depositphotos

Літо — пора сонця, тепла та гарного настрою. Однак усе частіше серед спекотних днів люди стикаються з симптомами, які зазвичай асоціюються із зимовими недугами: з’являється нежить, кашель, підвищується температура, виникають проблеми з травленням.

Про це повідомляє Associated Press.

Реклама
Читайте також:

Чому люди хворіють влітку

Більшість респіраторних вірусів справді активніші в холодну пору року. Втім, справа не лише в температурі — значну роль відіграє й людська поведінка. У теплі дні ми більше перебуваємо на відкритому повітрі, де вірусам складніше передаватися. Натомість у спеку багато хто ховається в охолоджених кондиціонерами приміщеннях, і саме там ризик зараження суттєво зростає.

"Я виріс на Східному узбережжі, де всі хворіють взимку. А в Аризоні багато хто хворіє саме влітку, бо постійно перебуває в закритих приміщеннях", — каже доктор Френк ЛоВеккіо з Університету штату Аризона.

Згідно з даними Центрів із контролю та профілактики захворювань США (CDC), наразі рівень захворюваності на грип і респіраторно-синцитіальний вірус (RSV) залишається низьким. Водночас випадки COVID-19 знову фіксують у зростаючих масштабах у багатьох регіонах.

Крім того, медики відзначають циркуляцію вірусу "руки-ноги-рота", який проявляється симптомами застуди та висипаннями, а також норовірусу — збудника так званого "шлункового грипу".

Фахівці наголошують: заходи профілактики ефективні в будь-який сезон. Серед них:

  • часте миття рук,
  • уникнення переповнених приміщень,
  • носіння маски за потреби,
  • перебування на відкритому повітрі,
  • ізоляція у разі появи симптомів.

"Ті самі речі, які допомагають запобігти грипу, застуді та COVID-19 взимку, працюють і влітку", — кажуть у CDC. 

Нагадаємо, що раніше Новини.LIVE розповіли, які звички можуть продовжити життя навіть тим, у кого є хронічні хвороби. 

Також заступник генерального директора Центру громадського здоров’я Олексій Даниленко розповів, що в Україні спостерігається стрімке зростання захворюваності на кір. 

літо хвороба медики ліки вірус
Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації