Чому люди хворіють влітку - пояснення медиків

Жінка хворіє. Фото: depositphotos

Літо — пора сонця, тепла та гарного настрою. Однак усе частіше серед спекотних днів люди стикаються з симптомами, які зазвичай асоціюються із зимовими недугами: з’являється нежить, кашель, підвищується температура, виникають проблеми з травленням.

Про це повідомляє Associated Press.

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Чому люди хворіють влітку

Більшість респіраторних вірусів справді активніші в холодну пору року. Втім, справа не лише в температурі — значну роль відіграє й людська поведінка. У теплі дні ми більше перебуваємо на відкритому повітрі, де вірусам складніше передаватися. Натомість у спеку багато хто ховається в охолоджених кондиціонерами приміщеннях, і саме там ризик зараження суттєво зростає.

"Я виріс на Східному узбережжі, де всі хворіють взимку. А в Аризоні багато хто хворіє саме влітку, бо постійно перебуває в закритих приміщеннях", — каже доктор Френк ЛоВеккіо з Університету штату Аризона.

Згідно з даними Центрів із контролю та профілактики захворювань США (CDC), наразі рівень захворюваності на грип і респіраторно-синцитіальний вірус (RSV) залишається низьким. Водночас випадки COVID-19 знову фіксують у зростаючих масштабах у багатьох регіонах.

Крім того, медики відзначають циркуляцію вірусу "руки-ноги-рота", який проявляється симптомами застуди та висипаннями, а також норовірусу — збудника так званого "шлункового грипу".

Фахівці наголошують: заходи профілактики ефективні в будь-який сезон. Серед них:

часте миття рук,

уникнення переповнених приміщень,

носіння маски за потреби,

перебування на відкритому повітрі,

ізоляція у разі появи симптомів.

"Ті самі речі, які допомагають запобігти грипу, застуді та COVID-19 взимку, працюють і влітку", — кажуть у CDC.

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