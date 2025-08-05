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Главная Медцентр Болезни лета — врачи назвали причины сезонных вспышек вирусов

Болезни лета — врачи назвали причины сезонных вспышек вирусов

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 22:46
Почему люди болеют летом - объяснение медиков
Женщина болеет. Фото: depositphotos

Лето — пора солнца, тепла и хорошего настроения. Однако все чаще среди жарких дней люди сталкиваются с симптомами, которые обычно ассоциируются с зимними недугами: появляется насморк, кашель, повышается температура, возникают проблемы с пищеварением.

Об этом сообщает Associated Press.

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Почему люди болеют летом

Большинство респираторных вирусов действительно активнее в холодное время года. Впрочем, дело не только в температуре — значительную роль играет и человеческое поведение. В теплые дни мы больше находимся на открытом воздухе, где вирусам сложнее передаваться. Зато в жару многие прячутся в охлажденных кондиционерами помещениях, и именно там риск заражения существенно возрастает.

"Я вырос на Восточном побережье, где все болеют зимой. А в Аризоне многие болеют именно летом, потому что постоянно находятся в закрытых помещениях", — говорит доктор Фрэнк ЛоВеккио из Университета штата Аризона.

Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), в настоящее время уровень заболеваемости гриппом и респираторно-синцитиальным вирусом (RSV) остается низким. В то же время случаи COVID-19 снова фиксируют в растущих масштабах во многих регионах.

Кроме того, медики отмечают циркуляцию вируса "руки-ноги-рота", который проявляется симптомами простуды и высыпаниями, а также норовируса — возбудителя так называемого "желудочного гриппа".

Специалисты отмечают: меры профилактики эффективны в любой сезон. Среди них:

  • частое мытье рук,
  • избегание переполненных помещений,
  • ношение маски при необходимости,
  • пребывание на открытом воздухе,
  • изоляция в случае появления симптомов.

"Те же вещи, которые помогают предотвратить грипп, простуду и COVID-19 зимой, работают и летом", — говорят в CDC.

Напомним, что ранее Новини.LIVE рассказали, какие привычки могут продлить жизнь даже тем, у кого есть хронические болезни.

Также заместитель генерального директора Центра общественного здоровья Алексей Даниленко рассказал, что в Украине наблюдается стремительный рост заболеваемости корью.

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Андрей Плахонин - Редактор
Автор:
Андрей Плахонин
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