Почему люди болеют летом - объяснение медиков

Женщина болеет. Фото: depositphotos

Лето — пора солнца, тепла и хорошего настроения. Однако все чаще среди жарких дней люди сталкиваются с симптомами, которые обычно ассоциируются с зимними недугами: появляется насморк, кашель, повышается температура, возникают проблемы с пищеварением.

Об этом сообщает Associated Press.

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Почему люди болеют летом

Большинство респираторных вирусов действительно активнее в холодное время года. Впрочем, дело не только в температуре — значительную роль играет и человеческое поведение. В теплые дни мы больше находимся на открытом воздухе, где вирусам сложнее передаваться. Зато в жару многие прячутся в охлажденных кондиционерами помещениях, и именно там риск заражения существенно возрастает.

"Я вырос на Восточном побережье, где все болеют зимой. А в Аризоне многие болеют именно летом, потому что постоянно находятся в закрытых помещениях", — говорит доктор Фрэнк ЛоВеккио из Университета штата Аризона.

Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), в настоящее время уровень заболеваемости гриппом и респираторно-синцитиальным вирусом (RSV) остается низким. В то же время случаи COVID-19 снова фиксируют в растущих масштабах во многих регионах.

Кроме того, медики отмечают циркуляцию вируса "руки-ноги-рота", который проявляется симптомами простуды и высыпаниями, а также норовируса — возбудителя так называемого "желудочного гриппа".

Специалисты отмечают: меры профилактики эффективны в любой сезон. Среди них:

частое мытье рук,

избегание переполненных помещений,

ношение маски при необходимости,

пребывание на открытом воздухе,

изоляция в случае появления симптомов.

"Те же вещи, которые помогают предотвратить грипп, простуду и COVID-19 зимой, работают и летом", — говорят в CDC.

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