Новый штамм коронавируса Stratus — какие симптомы он вызывает и как лечиться

В мире медики зафиксировали среди пациентов появление нового штамма коронавируса под названием Stratus (XFG). Этот вариант вируса отличается чрезвычайно сильной слабостью и усталостью, что "буквально валит с ног".

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщила семейный врач Сингапурского медицинского центра Вита Олещенко.

Чем штамм коронавируса Stratus отличается от своих "предшественников"

Одним из самых характерных симптомов является потеря голоса — охриплость, которая может напоминать ларингофарингит.

Летом такое состояние легко спутать с обычной реакцией на холодные напитки или мороженое, однако, по словам Олещенко, особенностью нового штамма Stratus является то, что при нем общий анализ крови часто не обнаруживает никаких изменений.

Это, вероятно, свидетельствует о запоздалом включении иммунного ответа, поэтому самолечение может быть опасным. Она призывает обязательно обращаться к врачу при появлении симптомов — слабости, боли в горле, потери голоса или насморка.

Медики также фиксируют рост случаев других сезонных вирусов, таких как респираторно-синцитиальные инфекции и метапневмовирусная инфекция. Однако, как отмечает врач, специфического лечения пока не существует — помощь должна быть симптоматической.

Несмотря на новую волну заболеваний, Вита Олещенко призывает не паниковать. По ее словам, ситуация не является масштабной эпидемией, требующей закрытия заведений или введения строгих ограничений.

"Нас ковид и пандемия 2020-2021 года нас научила носить маски, мыть руки, обрабатывать руки антисептиком. И не контактировать с людьми, которые на вас кашляют", — отметила она.

Напомним, специалисты объяснили, почему даже летом существует сезон заболеваемости и как уберечься.

А в конце июля медики предупредили о повышении уровня заболеваемости корью.