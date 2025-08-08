Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Медцентр Врач предупредила о новом штамме COVID — иммунитет не видит его

Врач предупредила о новом штамме COVID — иммунитет не видит его

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 14:15
Новый штамм коронавируса Stratus — какие симптомы он вызывает и как лечиться
Медики экстренной медицинской помощи. Фото: УНИАН

В мире медики зафиксировали среди пациентов появление нового штамма коронавируса под названием Stratus (XFG). Этот вариант вируса отличается чрезвычайно сильной слабостью и усталостью, что "буквально валит с ног".

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщила семейный врач Сингапурского медицинского центра Вита Олещенко.

Реклама
Читайте также:

Чем штамм коронавируса Stratus отличается от своих "предшественников"

Одним из самых характерных симптомов является потеря голоса — охриплость, которая может напоминать ларингофарингит.

Летом такое состояние легко спутать с обычной реакцией на холодные напитки или мороженое, однако, по словам Олещенко, особенностью нового штамма Stratus является то, что при нем общий анализ крови часто не обнаруживает никаких изменений.

Это, вероятно, свидетельствует о запоздалом включении иммунного ответа, поэтому самолечение может быть опасным. Она призывает обязательно обращаться к врачу при появлении симптомов — слабости, боли в горле, потери голоса или насморка.

Медики также фиксируют рост случаев других сезонных вирусов, таких как респираторно-синцитиальные инфекции и метапневмовирусная инфекция. Однако, как отмечает врач, специфического лечения пока не существует — помощь должна быть симптоматической.

Несмотря на новую волну заболеваний, Вита Олещенко призывает не паниковать. По ее словам, ситуация не является масштабной эпидемией, требующей закрытия заведений или введения строгих ограничений.

"Нас ковид и пандемия 2020-2021 года нас научила носить маски, мыть руки, обрабатывать руки антисептиком. И не контактировать с людьми, которые на вас кашляют", — отметила она.

Напомним, специалисты объяснили, почему даже летом существует сезон заболеваемости и как уберечься.

А в конце июля медики предупредили о повышении уровня заболеваемости корью.

коронавирус болезнь симптомы инфекции COVID Stratus
Андрей Плахонин - Редактор
Автор:
Андрей Плахонин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации