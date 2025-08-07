Київ фіксує чотириразовий стрибок тяжких випадків COVID-19

Вакцинація. Фото: Київська обласна військова адміністрація

У столичних інфекційних відділеннях кількість пацієнтів із тяжким перебігом COVID-19 збільшилася вчетверо за місяць. Станом на 1 липня лікували лише 15 недужих, нині ж там перебувають 68 киян, серед них 24 дитини. Медики попереджають: ускладнення вимагають постійного нагляду і кисневої підтримки.

Про це повідомляє Департамент охорони здоров’я міста Києва.

За оновленими даними КМДА, у столичних лікарнях перебувають переважно пацієнти з пневмоніями, дихальною недостатністю та іншими ускладненнями коронавірусу, які потребують цілодобового нагляду лікарів.

"Якщо станом на 1 липня в інфекційних відділеннях стаціонарних комунальних медзакладів перебувало 15 людей, то на разі — 68, 24 з них — діти", — зазначає Департамент охорони здоров’я міста Києва.

Міська влада закликає мешканців уникати скупчень у закритих приміщеннях і користуватися масками в укриттях та громадському транспорті. Лікарі наголошують, що особливо обережними мають бути діти та люди з хронічними захворюваннями, оскільки саме вони найчастіше потрапляють до лікарні з тяжким перебігом хвороби.



"Зрозуміло, що до лікарень потрапляють ті, перебіг хвороби кого не можна назвати легким і хто потребує постійного контролю медиків, серйозного лікування, кисневої підтримки тощо", — роз'яснює Департамент.

Фахівці додали, що столичні медзаклади забезпечені киснем і необхідними медикаментами, проте різке зростання випадків є приводом посилити профілактику та вакцинацію.

