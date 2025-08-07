Відео
Головна Медцентр У Києві спалах COVID-19 — кількість важких випадків різко зросла

У Києві спалах COVID-19 — кількість важких випадків різко зросла

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 22:55
Київ фіксує чотириразовий стрибок тяжких випадків COVID-19
Вакцинація. Фото: Київська обласна військова адміністрація

У столичних інфекційних відділеннях кількість пацієнтів із тяжким перебігом COVID-19 збільшилася вчетверо за місяць. Станом на 1 липня лікували лише 15 недужих, нині ж там перебувають 68 киян, серед них 24 дитини. Медики попереджають: ускладнення вимагають постійного нагляду і кисневої підтримки.

Про це повідомляє Департамент охорони здоров’я міста Києва.

Читайте також:
У Києві спалах COVID-19 — кількість важких випадків різко зросла - фото 1
Департамент охорони здоров’я міста Києва. Скріншот

Скільки киян лікують від тяжкого COVID-19 і як уберегтися

За оновленими даними КМДА, у столичних лікарнях перебувають переважно пацієнти з пневмоніями, дихальною недостатністю та іншими ускладненнями коронавірусу, які потребують цілодобового нагляду лікарів.

"Якщо станом на 1 липня в інфекційних відділеннях стаціонарних комунальних медзакладів перебувало 15 людей, то на разі — 68, 24 з них — діти", — зазначає Департамент охорони здоров’я міста Києва.

Міська влада закликає мешканців уникати скупчень у закритих приміщеннях і користуватися масками в укриттях та громадському транспорті. Лікарі наголошують, що особливо обережними мають бути діти та люди з хронічними захворюваннями, оскільки саме вони найчастіше потрапляють до лікарні з тяжким перебігом хвороби.

"Зрозуміло, що до лікарень потрапляють ті, перебіг хвороби кого не можна назвати легким і хто потребує постійного контролю медиків, серйозного лікування, кисневої підтримки тощо", — роз'яснює Департамент.

Фахівці додали, що столичні медзаклади забезпечені киснем і необхідними медикаментами, проте різке зростання випадків є приводом посилити профілактику та вакцинацію.

Нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров’я презентувала черговий звіт щодо походження COVID-19, але китайських даних там, як і раніше, немає — попри те, що саме з Китаю почалося глобальне поширення вірусу.

Раніше ми також інформували, що Пекін відреагував на заяви президента США Дональда Трампа про витік коронавірусу з китайської лабораторії, опублікувавши власну версією. Він стверджує, що вірус міг з’явитися на території Сполучених Штатів задовго до перших офіційно зафіксованих випадків у Китаї.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
