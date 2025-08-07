Киев фиксирует четырехкратный скачок тяжелых случаев COVID-19

Вакцинация. Фото: Киевская областная военная администрация

В столичных инфекционных отделениях количество пациентов с тяжелым течением COVID-19 увеличилось вчетверо за месяц. По состоянию на 1 июля лечили только 15 больных, сейчас же там находятся 68 киевлян, среди них 24 ребенка. Медики предупреждают: осложнения требуют постоянного наблюдения и кислородной поддержки.

Об этом сообщает Департамент здравоохранения города Киева.

Реклама

Читайте также:

Департамент здравоохранения города Киева. Скриншот

Сколько киевлян лечат от тяжелого COVID-19 и как уберечься

По обновленным данным КГГА, в столичных больницах находятся преимущественно пациенты с пневмониями, дыхательной недостаточностью и другими осложнениями коронавируса, которые требуют круглосуточного наблюдения врачей.

"Если по состоянию на 1 июля в инфекционных отделениях стационарных коммунальных медучреждений находилось 15 человек, то сейчас — 68, 24 из них — дети", — отмечает Департамент здравоохранения города Киева.

Городские власти призывают жителей избегать скоплений в закрытых помещениях и пользоваться масками в укрытиях и общественном транспорте. Врачи отмечают, что особенно осторожными должны быть дети и люди с хроническими заболеваниями, поскольку именно они чаще всего попадают в больницу с тяжелым течением болезни.



"Понятно, что в больницы попадают те, течение болезни кого нельзя назвать легким и кто нуждается в постоянном контроле медиков, серьезном лечении, кислородной поддержке и т.д.", — разъясняет Департамент.

Специалисты добавили, что столичные медучреждения обеспечены кислородом и необходимыми медикаментами, однако резкий рост случаев является поводом усилить профилактику и вакцинацию.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения представила очередной отчет о происхождении COVID-19, но китайских данных там по-прежнему нет - несмотря на то, что именно из Китая началось глобальное распространение вируса.

Ранее мы также информировали, что Пекин отреагировал на заявления президента США Дональда Трампа об утечке коронавируса из китайской лаборатории, опубликовав собственную версию. Пекин утверждает, что вирус мог появиться на территории Соединенных Штатов задолго до первых официально зафиксированных случаев в Китае.