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Головна Медцентр Коронавірус шириться Києвом — скільки хворих зареєстровано

Коронавірус шириться Києвом — скільки хворих зареєстровано

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 18:27
Скільки киян захворіли на коронавірус влітку
Тест на коронавірус. Фото: pixabay

У Києві за два місяці літа зафіксовано зростання захворюваності на COVID-19. За цей період від цієї хвороби у столиці вже померли дві людини.

Про це повідомили в "Київському міському Центрі контролю та профілактики хвороб", передає OBOZ.UA.

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За два місяці літа на COVID-19 захворіли 260 людей 

Зазначається, що у період з 2 червня по 20 липня у місті на COVID-19 захворіла 224 дорослих та 36 дітей віком до 17 років. Для порівняння: з 7 квітня по 1 червня було зареєстровано 150 хворих.

"Інформація щодо випадків захворювання на COVID-19 збирається щотижнево, у період з 2 червня по 20 липня у місті було зареєстровано 260 хворих на COVID-19", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у квітні Білий дім оновив сайт COVID-19 та назвав причину пандемії. Там впевнені, що до цього причетний Китай.

Нещодавно Всесвітня організація охорони здоров'я опублікувала новий висновок про походження COVID-19. Однак в документі досі немає даних Китаю — країни, в якій розпочалося поширення смертельного вірусу. 

У доповіді також проаналізували докази основних припущень походження коронавірусу та дійшли висновку, що усі наявні докази свідчать про те, що "вірус передався від тварини до людини — або безпосередньо від кажанів, або через проміжного носія". 

коронавірус Київ здоров'я захворювання COVID
Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
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