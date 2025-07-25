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Главная Медцентр Число больных COVID-19 в Киеве стремительно возросло

Число больных COVID-19 в Киеве стремительно возросло

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 18:27
Сколько киевлян заболели коронавирусом летом
В Киеве зафиксировали рост заболеваемости COVID-19. Фото: AP

В Киеве за два месяца лета зафиксирован рост заболеваемости COVID-19. За этот период от этой болезни в столице уже умерли два человека.

Об этом сообщили в "Киевском городском Центре контроля и профилактики болезней", передает OBOZ.UA.

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За два месяца лета COVID-19 заболели 260 человек

Отмечается, что в период со 2 июня по 20 июля в городе COVID-19 заболели 224 взрослых и 36 детей в возрасте до 17 лет. Для сравнения: с 7 апреля по 1 июня было зарегистрировано 150 больных.

"Информация о случаях заболевания COVID-19 собирается еженедельно, в период со 2 июня по 20 июля в городе было зарегистрировано 260 больных COVID-19", — говорится в сообщении.

Напомним, в апреле Белый дом обновил сайт COVID-19 и назвал причину пандемии. Там уверены, что к этому причастен Китай.

Недавно Всемирная организация здравоохранения опубликовала новое заключение о происхождении COVID-19. Однако в документе до сих пор нет данных Китая — страны, в которой началось распространение смертельного вируса.

В докладе также проанализировали доказательства основных предположений происхождения коронавируса и пришли к выводу, что все имеющиеся доказательства свидетельствуют о том, что "вирус передался от животного к человеку — или непосредственно от летучих мышей, или через промежуточного носителя".

коронавирус Киев здоровье заболевания COVID
Андрей Плахонин - Редактор
Автор:
Андрей Плахонин
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