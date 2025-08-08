Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Медцентр Хуже COVID-19 — украинцев призывают вакцинироваться от гриппа

Хуже COVID-19 — украинцев призывают вакцинироваться от гриппа

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 14:47
Вакцинация от гриппа - украинцев призывают сделать прививку
Вакцина. Фото: Freepik

С приближением осени украинцам напоминают о важности вакцинации от гриппа. На сегодняшний день эта болезнь может иметь осложнения хуже, чем при заболевании COVID-19.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказала семейный врач Сингапурского медицинского центра Вита Олещенко в пятницу, 8 августа.

Реклама
Читайте также:

Вакцинация от гриппа в Украине

Ежегодно в осенний и зимний период возрастает риск заболеваемости гриппом. Именно поэтому, как рассказала врач, Институт гриппа формирует перечень актуальных штаммов инфекции, согласно которым обновляется и вакцина.

Жителям Украины советуют уже с сентября начать вакцинацию, чтобы не заболеть и получить серьезные осложнения.

"Начинается осень и она за собой влечет заболевания гриппом. Не стоит забывать об этой инфекции и вакцинироваться от нее раз в год. В этом году — с января по февраль — мы фиксировали очень много больных гриппом. Он протекает сейчас хуже Covid. он протекает с пневмониями, воспалениями головного мозга, высокой температурой. Предотвратить это может вакцинация", — отметила Олещенко.

А также она напомнила, что после 16 лет каждые десять лет необходимо обновлять вакцинацию против дифтерии, столбняка и коклюша, чтобы поддерживать защиту от этих инфекций. Вакцинацию от COVID-19 также можно сделать бесплатно, особенно тем, кто получил только две дозы.

Напомним, врач предупредила о новом штамме COVID и как его различить.

А также стало известно, что на Сумщине были зафиксированы случаи укусов летучих мышей.

вакцинация болезнь грипп инфекции заболевания
Андрей Плахонин - Редактор
Автор:
Андрей Плахонин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации