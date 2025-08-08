Вакцинация от гриппа - украинцев призывают сделать прививку

Вакцина. Фото: Freepik

С приближением осени украинцам напоминают о важности вакцинации от гриппа. На сегодняшний день эта болезнь может иметь осложнения хуже, чем при заболевании COVID-19.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказала семейный врач Сингапурского медицинского центра Вита Олещенко в пятницу, 8 августа.

Вакцинация от гриппа в Украине

Ежегодно в осенний и зимний период возрастает риск заболеваемости гриппом. Именно поэтому, как рассказала врач, Институт гриппа формирует перечень актуальных штаммов инфекции, согласно которым обновляется и вакцина.

Жителям Украины советуют уже с сентября начать вакцинацию, чтобы не заболеть и получить серьезные осложнения.

"Начинается осень и она за собой влечет заболевания гриппом. Не стоит забывать об этой инфекции и вакцинироваться от нее раз в год. В этом году — с января по февраль — мы фиксировали очень много больных гриппом. Он протекает сейчас хуже Covid. он протекает с пневмониями, воспалениями головного мозга, высокой температурой. Предотвратить это может вакцинация", — отметила Олещенко.

А также она напомнила, что после 16 лет каждые десять лет необходимо обновлять вакцинацию против дифтерии, столбняка и коклюша, чтобы поддерживать защиту от этих инфекций. Вакцинацию от COVID-19 также можно сделать бесплатно, особенно тем, кто получил только две дозы.

