Новый штамм коронавируса в Украине - какие симптомы Stratus

Женщина в месте. Фото: Freepik

Новый штамм коронавируса Stratus зафиксирован уже в восьми областях Украины. Вирус может быть опаснее уже знакомого Omicron.

Врачи предупредили украинцев о главных симптомах нового вируса и способах защититься.

Что известно о новом штамме COVID-19

Исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Украины Алексей Даниленко сообщил, что штамм Stratus сейчас входит в число двух самых распространенных в мире. Второй — NB.1.8.1 (Nimbus), который в Украине пока не обнаружен.

По состоянию на 16 июля симптомы инфекции, вызванной Stratus, зафиксированы в восьми регионах Украины:

Винницкая область

Днепропетровская область

Житомирская область

Черниговская область

Запорожская область

Полтавская область

город Киев

Киевская область

По словам Даниленко, Stratus распространяется быстрее, чем знакомый украинцам Omicron, однако не вызывает тяжелого течения болезни. Самый распространенный симптом - хрипы в верхних дыхательных путях. Медицинская система не перегружена, а летний всплеск заболеваемости является типичным для этого периода года.

Впрочем, семейный врач Сингапурского медицинского центра Вита Олещенко отмечает, что у многих больных Stratus вызывает сильную слабость — настолько, что люди буквально "падают с ног". При этом анализы крови часто остаются в пределах нормы, что свидетельствует о позднем реагировании иммунитета. Среди других симптомов она назвала:

потерю голоса;

кашель;

воспаление горла;

Как защититься

Оба эксперта сходятся во мнении, что самая эффективная защита — вакцинация от Covid-19.

Для большинства людей достаточно одной дозы, чтобы снизить риск заражения. Ревакцинация через 6-12 месяцев рекомендуется группам риска:

людям с хроническими заболеваниями;

лицам со слабым иммунитетом;

людям старше 60 лет;

беременным женщинам;

медикам, военным и другим, кто постоянно находится в зоне повышенного риска.

