Новый штамм коронавируса в Украине - какие симптомы Stratus

Новый штамм коронавируса обнаружили в 8 областях — какие симптомы
Новый штамм коронавируса Stratus зафиксирован уже в восьми областях Украины. Вирус может быть опаснее уже знакомого Omicron.
Врачи предупредили украинцев о главных симптомах нового вируса и способах защититься.
Что известно о новом штамме COVID-19
Исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Украины Алексей Даниленко сообщил, что штамм Stratus сейчас входит в число двух самых распространенных в мире. Второй — NB.1.8.1 (Nimbus), который в Украине пока не обнаружен.
По состоянию на 16 июля симптомы инфекции, вызванной Stratus, зафиксированы в восьми регионах Украины:
- Винницкая область
- Днепропетровская область
- Житомирская область
- Черниговская область
- Запорожская область
- Полтавская область
- город Киев
- Киевская область
По словам Даниленко, Stratus распространяется быстрее, чем знакомый украинцам Omicron, однако не вызывает тяжелого течения болезни. Самый распространенный симптом - хрипы в верхних дыхательных путях. Медицинская система не перегружена, а летний всплеск заболеваемости является типичным для этого периода года.
Впрочем, семейный врач Сингапурского медицинского центра Вита Олещенко отмечает, что у многих больных Stratus вызывает сильную слабость — настолько, что люди буквально "падают с ног". При этом анализы крови часто остаются в пределах нормы, что свидетельствует о позднем реагировании иммунитета. Среди других симптомов она назвала:
- потерю голоса;
- кашель;
- воспаление горла;
Как защититься
Оба эксперта сходятся во мнении, что самая эффективная защита — вакцинация от Covid-19.
Для большинства людей достаточно одной дозы, чтобы снизить риск заражения. Ревакцинация через 6-12 месяцев рекомендуется группам риска:
- людям с хроническими заболеваниями;
- лицам со слабым иммунитетом;
- людям старше 60 лет;
- беременным женщинам;
- медикам, военным и другим, кто постоянно находится в зоне повышенного риска.
