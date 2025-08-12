Відео
Вчені з'ясували нові факти про COVID-19 — як впливає на мозок

Вчені з'ясували нові факти про COVID-19 — як впливає на мозок

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 15:12
Пандемія COVID-19 пришвидшила старіння мозку — дослідження
Дослідниця в лабораторії. Фото: onclinic.ua

Пандемія COVID-19 зачепила не лише тих, хто хворів на коронавірус. Як з'ясувалося, вона пришвидшила старіння мозку навіть у тих людей, які не були інфіковані вірусом. 

Відповідне дослідження провели науковці з Ноттінгемського університету, воно опубліковане в журналі Nature Communications.

Читайте також:

Як пандемія COVID-19 впливає на мозок людини

Зазначається, що дослідники навчали штучний інтелект розпізнавати ознаки старіння мозку. Для цього вони використали дані понад 15 тисяч дорослих з британського біобанку. 

Так, цей алгоритм зробив аналіз сканування мозку двох груп людей: тих, у кого МРТ проводили до пандемії, і тих, кого сканували до і після карантину. Результати показали, що під час пандемії мозок дорослих людей в середньому старів на п'ять з половиною місяців швидше, ніж у період до хвилі коронавірусу. 

Крім того, ознаки прискореного старіння мозку є в навіть в тих людей, які ніколи не хворіли на COVID-19. 

"Це справді показує, наскільки сильно сам досвід пандемії — від ізоляції до фінансових труднощів і стресу — вплинув на здоров’я мозку", — сказали дослідники.

Вчені також дуже стривожені через дані про підлітків. Дослідження показали, що у молодих людей, зокрема, дівчат, спостерігалося стоншення кори головного мозку. Зазвичай, це відбувається у підлітків, які пережили сильний стрес чи травму.

Водночас у дорослих чоловіків зміни торкнулися сірої та білої речовин мозку. Також особливо вразливими виявилися люди похилого віку та ті, хто перебуває у складних соціально-економічних умовах. 

Однак в цьому є і гарні новини. Дослідники кажуть, що ці зміни можуть бути оборотними. За їхніми даними, в наступні роки може відбутися неврологічне відновлення. 

Нагадаємо, нещодавно медики зафіксували серед пацієнтів появу нового штаму коронавірусу під назвою Stratus (XFG). Він вирізняється надзвичайно сильною слабкістю та втомою, що "буквально валить з ніг".

Експерт повідомив, що цей новий штам зафіксували вже у 8 областях України. Вірус може бути небезпечніше за вже знайомий Omicron.

Лікарі назвали категорії людей, хто у зоні найбільшого ризику та радять дотримували простих правил, аби зменшити кількість зараження. 

Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
