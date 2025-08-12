Видео
Главная Медцентр Ученые выяснили новые факты о COVID-19 — как влияет на мозг

Ученые выяснили новые факты о COVID-19 — как влияет на мозг

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 15:12
Пандемия COVID-19 ускорила старение мозга — исследование
Исследовательница в лаборатории. Фото: onclinic.ua

Пандемия COVID-19 затронула не только тех, кто болел коронавирусом. Как выяснилось, она ускорила старение мозга даже у тех людей, которые не были инфицированы вирусом.

Соответствующее исследование провели ученые из Ноттингемского университета, оно опубликовано в журнале Nature Communications.

Читайте также:

Как пандемия COVID-19 влияет на мозг человека

Отмечается, что исследователи обучали искусственный интеллект распознавать признаки старения мозга. Для этого они использовали данные более 15 тысяч взрослых из британского биобанка.

Так, этот алгоритм сделал анализ сканирования мозга двух групп людей: тех, у кого МРТ проводили до пандемии, и тех, кого сканировали до и после карантина. Результаты показали, что во время пандемии мозг взрослых людей в среднем старел на пять с половиной месяцев быстрее, чем в период до волны коронавируса.

Кроме того, признаки ускоренного старения мозга есть даже у тех людей, которые никогда не болели COVID-19.

"Это действительно показывает, насколько сильно сам опыт пандемии — от изоляции до финансовых трудностей и стресса — повлиял на здоровье мозга", — сказали исследователи.

Ученые также очень встревожены из-за данных о подростках. Исследования показали, что у молодых людей, в частности, девушек, наблюдалось истончение коры головного мозга. Обычно это происходит у подростков, которые пережили сильный стресс или травму.

В то же время у взрослых мужчин изменения коснулись серого и белого веществ мозга. Также особенно уязвимыми оказались пожилые люди и те, кто находится в сложных социально-экономических условиях.

Однако в этом есть и хорошие новости. Исследователи говорят, что эти изменения могут быть обратимыми. По их данным, в последующие годы может произойти неврологическое восстановление.

Напомним, недавно медики зафиксировали среди пациентов появление нового штамма коронавируса под названием Stratus (XFG). Он отличается чрезвычайно сильной слабостью и усталостью, что "буквально валит с ног".

Эксперт сообщил, что этот новый штамм зафиксировали уже в 8 областях Украины. Вирус может быть опаснее уже знакомого Omicron.

Врачи назвали категории людей, кто в зоне наибольшего риска и советуют придерживаться простых правил, чтобы уменьшить количество заражения.

коронавирус здоровье мозг исследование COVID
Андрей Плахонин - Редактор
Автор:
Андрей Плахонин
