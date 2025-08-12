Пандемия COVID-19 ускорила старение мозга — исследование

Исследовательница в лаборатории. Фото: onclinic.ua

Пандемия COVID-19 затронула не только тех, кто болел коронавирусом. Как выяснилось, она ускорила старение мозга даже у тех людей, которые не были инфицированы вирусом.

Соответствующее исследование провели ученые из Ноттингемского университета, оно опубликовано в журнале Nature Communications.

Как пандемия COVID-19 влияет на мозг человека

Отмечается, что исследователи обучали искусственный интеллект распознавать признаки старения мозга. Для этого они использовали данные более 15 тысяч взрослых из британского биобанка.

Так, этот алгоритм сделал анализ сканирования мозга двух групп людей: тех, у кого МРТ проводили до пандемии, и тех, кого сканировали до и после карантина. Результаты показали, что во время пандемии мозг взрослых людей в среднем старел на пять с половиной месяцев быстрее, чем в период до волны коронавируса.

Кроме того, признаки ускоренного старения мозга есть даже у тех людей, которые никогда не болели COVID-19.

"Это действительно показывает, насколько сильно сам опыт пандемии — от изоляции до финансовых трудностей и стресса — повлиял на здоровье мозга", — сказали исследователи.

Ученые также очень встревожены из-за данных о подростках. Исследования показали, что у молодых людей, в частности, девушек, наблюдалось истончение коры головного мозга. Обычно это происходит у подростков, которые пережили сильный стресс или травму.

В то же время у взрослых мужчин изменения коснулись серого и белого веществ мозга. Также особенно уязвимыми оказались пожилые люди и те, кто находится в сложных социально-экономических условиях.

Однако в этом есть и хорошие новости. Исследователи говорят, что эти изменения могут быть обратимыми. По их данным, в последующие годы может произойти неврологическое восстановление.

