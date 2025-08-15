В Украине распространяется штамм коронавируса Stratus и, по словам медиков, от него спасают вакцины от COVID-19

Эпидемиологи в больнице. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Киеве фиксируют все больше случаев заболевания коронавирусом, а именно новым штаммом Stratus (SARS-COV 2 XFG). По данным Департамента здравоохранения КГГА, по состоянию на 11 августа в столичные стационары госпитализированы уже около 100 пациентов.

Об опасности нового штамма и о количестве заражений по сравнению с классическим COVID-19 в эфире "Вечір.LIVE" сообщил Алексей Даниленко, исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья.

Сколько в Украине пострадавших от Stratus в отличие от COVID-19

По словам Алексея Даниленко, за прошедшую 32-ю неделю года в пределах Украины было зарегистрировано пациентов с положительными результатами на ковид около 1200, а именно 1197.

"Если сравнивать это с аналогичными периодами прошлого лета, то прошлым летом мы имели показатели, которые превышали 10 000. То есть сейчас мы имеем значительно более низкие показатели заболеваемости ковидом, чем прошлым летом", — отметил Даниленко.

Какие особенности нового штамма Stratus

Специалист сообщил, что новая разновидность ковида является рекомбинантным субвариантом омикрона, то есть это мутировавший вирус, производный от омикрона. И он сочетает мутации нескольких предыдущих линий.

"По данным, которые мы имеем, он хотя и демонстрирует повышенную способность к распространению среди населения и иммунного избегания, он все же не приводит к более тяжелому течению заболевания", — сказал эксперт.

Спасают ли от Stratus вакцины от ковида и что делать в случае заражения

Алексей Даниленко отметил, что имеющиеся вакцины от "старого" ковида тоже работают против нового штамма. Но надо понимать, что вакцинация должна быть регулярной.

"После того, как человек переболел или получил вакцинацию, прошло длительное время и иммунитет начинает снижаться. Поэтому вакцинироваться надо регулярно. Это касается практически любых прививок. Прививки от ковида в Украине есть и их хватает всем желающим", — говорит Даниленко.

Он отмечает, что против штамма Stratus надо применять те же методы санитарии, что и при обычном ковиде: мыть руки, дезинфицировать поверхности, избегать скоплений людей, избегать наглядного общения с теми, кто уже заболел.

В зоне риска, как всегда, люди 60+ и люди, имеющие ослабленный иммунитет из-за хронических болезней.

"Вероятность получить осложнения, конечно, остается. Когда человек при появлении первых симптомов обращается к врачу, то вероятность получить такие осложнения снижается", — сообщил специалист.

Ранее сообщалось, что в Украине зафиксирован не только новый штамм коронавируса Stratus, но и вариант Nimbus. Эти два штамма сейчас доминируют в мире.

Ранее мы также информировали, что штамм Stratus обнаружен уже в восьми регионах Украины.