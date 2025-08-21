Видео
Вакцинация работает против новых штаммов COVID — Даниленко

Вакцинация работает против новых штаммов COVID — Даниленко

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 14:30
Вакцина от COVID защищает от новых штаммов - ЦОЗ
Врачи проводят вакцинацию. Фото: Britannica

Вакцина против коронавируса остается эффективной против новых штаммов, которые сейчас циркулируют в Украине. За последнюю неделю количество больных COVID-19 выросло втрое по сравнению с предыдущим периодом, однако ситуация пока лучше, чем летом прошлого года.

Об этом Алексей Даниленко рассказал в эфире "Київського часу" в четверг, 21 августа.

Читайте также:

Вакцинация и новые штаммы: позиция ЦОЗ

И.о. гендиректора Центра общественного здоровья Алексей Даниленко сообщил о существенном росте заболеваемости за текущую неделю и напомнил, что новые варианты вируса уже активно распространяются. Он подчеркнул, что несмотря на это показатели все еще ниже, чем в пиковые недели прошлого лета, когда фиксировали по 12-15 тысяч случаев.

"Все желающие могут обратиться к семейному врачу, в пункт прививки, получить вакцинацию. Вакцины достаточно в каждом регионе", — сказал Алексей Даниленко.

Чиновник отметил важность обновления курсов прививок для групп риска и тех, кто давно не вакцинировался. Он также отметил, что доступность вакцин позволяет быстро повысить уровень защиты накануне осеннего сезона респираторных инфекций.

Напомним, что в Украине снова растет заболеваемость коронавирусом: только за последнюю неделю количество инфицированных увеличилось втрое.

Ранее мы также информировали, что на Львовщине также фиксируют подъем заболеваемости коронавирусом: за прошедшую неделю лабораторно подтверждено 192 случая COVID-19, из них 45 — среди детей.

коронавирус вакцинация вакцины врачи COVID
Андрей Плахонин - Редактор
Автор:
Андрей Плахонин
