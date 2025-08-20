Чому зростає захворюваність на COVID-19 в Україні - дані МОЗ

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Фото: МОЗ

Наразі рівень захворюваності на коронавірус перебуває в межах сезонної норми. Підстав для оголошення епідемії немає.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Укрінформ.

Реклама

Читайте також:

Чому зростає захворюваність на COVID-19 в Україні

"Маємо зростання COVID-19. Але ми не бачимо ні епідемічного, ні пандемічного потенціалу в тих штамах, які зараз циркулюють. Зростання таке, як було попереднього року, але це перед епідсезоном", — сказав міністр.

Він підкреслив, що гострі респіраторні вірусні інфекції, зокрема й коронавірус, можуть мати тяжкий перебіг у разі самолікування або належності пацієнта до групи ризику. До цієї групи, за його словами, входять літні люди та особи з хронічними хворобами.

Ляшко зауважив, що наразі у лікарнях достатньо стаціонарних місць, а інфекційні відділення працюють без перевантаження.

Він також зазначив, що наразі введення карантинних обмежень не передбачене, однак у період епідсезону слід залишатися готовими до такого розвитку подій.

Нагадаємо, що у Львівській області вже зареєстрували першу смерть від COVID-19.

А також про те, що новий неймовірно небезпечний штам цієї хвороби вже на Одещині.