Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Медцентр В Минздраве объяснили резкое распространение COVID-19 в Украине

В Минздраве объяснили резкое распространение COVID-19 в Украине

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 16:45
Почему растет заболеваемость COVID-19 в Украине - данные Минздрава
Министр здравоохранения Виктор Ляшко. Фото: МИНЗДРАВ

Сейчас уровень заболеваемости коронавирусом находится в пределах сезонной нормы. Оснований для объявления эпидемии нет.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Укринформ.

Реклама
Читайте также:

Почему растет заболеваемость COVID-19 в Украине

"Имеем рост COVID-19. Но мы не видим ни эпидемического, ни пандемического потенциала в тех штаммах, которые сейчас циркулируют. Рост такой, как был в предыдущем году, но это перед эпидсезоном", — сказал министр.

Он подчеркнул, что острые респираторные вирусные инфекции, в том числе и коронавирус, могут иметь тяжелое течение в случае самолечения или принадлежности пациента к группе риска. В эту группу, по его словам, входят пожилые люди и лица с хроническими болезнями.

Ляшко отметил, что сейчас в больницах достаточно стационарных мест, а инфекционные отделения работают без перегрузки.

Он также отметил, что сейчас введение карантина не предусмотрено, однако в период эпидсезона следует оставаться готовыми к такому развитию событий.

Напомним, что во Львовской области уже зарегистрировали первую смерть от COVID-19.

А также о том, что новый невероятно опасный штамм этой болезни уже в Одесской области.

Виктор Ляшко коронавирус Минздрав болезнь COVID
Андрей Плахонин - Редактор
Автор:
Андрей Плахонин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации