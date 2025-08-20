Почему растет заболеваемость COVID-19 в Украине - данные Минздрава

Министр здравоохранения Виктор Ляшко. Фото: МИНЗДРАВ

Сейчас уровень заболеваемости коронавирусом находится в пределах сезонной нормы. Оснований для объявления эпидемии нет.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Укринформ.

"Имеем рост COVID-19. Но мы не видим ни эпидемического, ни пандемического потенциала в тех штаммах, которые сейчас циркулируют. Рост такой, как был в предыдущем году, но это перед эпидсезоном", — сказал министр.

Он подчеркнул, что острые респираторные вирусные инфекции, в том числе и коронавирус, могут иметь тяжелое течение в случае самолечения или принадлежности пациента к группе риска. В эту группу, по его словам, входят пожилые люди и лица с хроническими болезнями.

Ляшко отметил, что сейчас в больницах достаточно стационарных мест, а инфекционные отделения работают без перегрузки.

Он также отметил, что сейчас введение карантина не предусмотрено, однако в период эпидсезона следует оставаться готовыми к такому развитию событий.

Напомним, что во Львовской области уже зарегистрировали первую смерть от COVID-19.

А также о том, что новый невероятно опасный штамм этой болезни уже в Одесской области.