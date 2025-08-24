Видео
Вспышка COVID-19 летом — ученые назвали причины

Вспышка COVID-19 летом — ученые назвали причины

Ua ru
Дата публикации 24 августа 2025 20:32
Причины распространения коронавируса летом
Масковый режим. Фото: Днепропетровская ОВА

В Украине и мире зафиксировали рост заболеваемости коронавирусом. Ученые назвали причины, почему вирус активнее распространяется каждое лето.

Об этом пишет The New York Times.

Читайте также:

Причины распространения коронавируса

Отмечается, что летнее повышение заболеваемости может показаться нелогичными, ведь в этот период люди часто проводят больше времени на улице, а вирус проще циркулирует в закрытых помещениях. Однако ученые нашли этому объяснение.

Одной из причин является то, что люди в жару больше времени проводят в помещениях с кондиционерами. В таких пространствах закрывают окна, что создает плохую вентиляцию воздуха.

Также отмечается, что чем жарче среда, тем хуже там выживает вирус.

Кроме того, люди больше путешествуют летом, из-за чего попадают в замкнутые пространства со значительными толпами, например на вокзалах или в поездах. Специалист по инфекционным заболеваниям Калифорнийского университета в Сан-Диего Дэйви Смит говорит, что во время массовых скоплений людей возникает благоприятная среда для распространения COVID-19.

Объясняется это тем, что если люди прижимаются друг к другу, то здоровые могут вдохнуть патоген, частицы которого выдыхают из верхних дыхательных путей инфицированные.

Как и для многих других респираторных вирусов, заболеваемость COVID-19 также возрастает зимой. Ученые объясняют, что если человек в это время года переболеет, то, вероятно, будет иметь хороший иммунитет против повторного заражения примерно следующие четыре-шесть месяцев.

Однако как раз к наступлению лета эта защита от вируса обычно ослабевает, поэтому люди становятся более уязвимыми к инфицированию. То же касается тех, кто вакцинируется осенью или зимой — со временем их иммунитет становится менее крепким, чем раньше.

Напомним, недавно в Минздраве объяснили, почему растет количество больных COVID-19 в Украине.

Также заместитель генерального директора Центра общественного здоровья Алексей Даниленко заявил, что вакцинация работает против новых штаммов COVID.

