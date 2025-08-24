Причины распространения коронавируса летом

Масковый режим. Фото: Днепропетровская ОВА

В Украине и мире зафиксировали рост заболеваемости коронавирусом. Ученые назвали причины, почему вирус активнее распространяется каждое лето.

Об этом пишет The New York Times.

Причины распространения коронавируса

Отмечается, что летнее повышение заболеваемости может показаться нелогичными, ведь в этот период люди часто проводят больше времени на улице, а вирус проще циркулирует в закрытых помещениях. Однако ученые нашли этому объяснение.

Одной из причин является то, что люди в жару больше времени проводят в помещениях с кондиционерами. В таких пространствах закрывают окна, что создает плохую вентиляцию воздуха.

Также отмечается, что чем жарче среда, тем хуже там выживает вирус.

Кроме того, люди больше путешествуют летом, из-за чего попадают в замкнутые пространства со значительными толпами, например на вокзалах или в поездах. Специалист по инфекционным заболеваниям Калифорнийского университета в Сан-Диего Дэйви Смит говорит, что во время массовых скоплений людей возникает благоприятная среда для распространения COVID-19.

Объясняется это тем, что если люди прижимаются друг к другу, то здоровые могут вдохнуть патоген, частицы которого выдыхают из верхних дыхательных путей инфицированные.

Как и для многих других респираторных вирусов, заболеваемость COVID-19 также возрастает зимой. Ученые объясняют, что если человек в это время года переболеет, то, вероятно, будет иметь хороший иммунитет против повторного заражения примерно следующие четыре-шесть месяцев.

Однако как раз к наступлению лета эта защита от вируса обычно ослабевает, поэтому люди становятся более уязвимыми к инфицированию. То же касается тех, кто вакцинируется осенью или зимой — со временем их иммунитет становится менее крепким, чем раньше.

